У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату





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Інспектори департаменту склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП (Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом).



Всі матеріали будуть передані до Луцького міськрайонного суду Волинської області для розгляду, а вилучена рідина на експертизу.



Згідно з санкцією ч. 3 ст. 156 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 6 800 до 13 600 грн з конфіскацією предметів торгівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 серпня у Луцьку продавця "сурогату" вдалось спіймати "на гарячому" під час реалізації за адресою: вул. Олексія Шума, 29.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.Інспектори департаменту склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП (Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння з рук, з лотків, у приміщеннях або на територіях, заборонених законом).Всі матеріали будуть передані до Луцького міськрайонного суду Волинської області для розгляду, а вилучена рідина на експертизу.Згідно з санкцією ч. 3 ст. 156 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 6 800 до 13 600 грн з конфіскацією предметів торгівлі.

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