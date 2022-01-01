У Луцьку дитина гуляла з татом і загубилася

Вчора, 25 серпня, близько 22:00, на лінію 102 зателефонував заявник, який повідомив, що на проспекті Соборності, що у Луцьку, неподалік одного з магазинів, виявив маленьку дівчинку, яка загубилася.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські поспілкувалися з заявником та дитиною, яка розповіла, що гуляла разом із татом та його другом, після чого помітила, що загубилася.Дівчинка розповіла, де вона живе, також інформацію перевірили в Інформаційному порталі Національної поліції.Під час доставлення дитини додому, охоронці порядку виявили її батька та передали дівчинку йому.