У Луцьку дитина гуляла з татом і загубилася
Сьогодні, 10:45
Вчора, 25 серпня, близько 22:00, на лінію 102 зателефонував заявник, який повідомив, що на проспекті Соборності, що у Луцьку, неподалік одного з магазинів, виявив маленьку дівчинку, яка загубилася.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські поспілкувалися з заявником та дитиною, яка розповіла, що гуляла разом із татом та його другом, після чого помітила, що загубилася.
Дівчинка розповіла, де вона живе, також інформацію перевірили в Інформаційному порталі Національної поліції.
Під час доставлення дитини додому, охоронці порядку виявили її батька та передали дівчинку йому.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські поспілкувалися з заявником та дитиною, яка розповіла, що гуляла разом із татом та його другом, після чого помітила, що загубилася.
Дівчинка розповіла, де вона живе, також інформацію перевірили в Інформаційному порталі Національної поліції.
Під час доставлення дитини додому, охоронці порядку виявили її батька та передали дівчинку йому.
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