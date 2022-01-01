ЗСУ знищили 4 російські БпЛА
Сьогодні, 11:15
За минулу добу Збройні Сили України знищили чотири ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 37-річний чоловік вкрав у односельця скутер
Сьогодні, 11:50
На Волині за добу погасили 4 пожежі
Сьогодні, 11:40
ЗСУ знищили 4 російські БпЛА
Сьогодні, 11:15
Один район Луцька на день залишиться без води
Сьогодні, 10:58
У Луцьку дитина гуляла з татом і загубилася
Сьогодні, 10:45
Медіа