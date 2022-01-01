ЗСУ знищили 4 російські БпЛА

ЗСУ знищили 4 російські БпЛА
За минулу добу Збройні Сили України знищили чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових.


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Теги: БПЛА, ЗСУ, знищили
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