На Волині 37-річний чоловік вкрав у односельця скутер

На Волині 37-річний чоловік вкрав у односельця скутер
Учора опівночі до поліції надійшло повідомлення від 24-річного жителя села Обеніжи Ковельського району. Хлопець заявив про викрадення скутера, якого залишив буквально на декілька хвилин заведеним поблизу будинку.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а вже за декілька годин зловмисника, який незаконно заволодів транспортним засобом, встановили. Ним виявився 37-річний односелець потерпілого, скутер вилучили.

У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п‘яти років позбавлення волі, триває розслідування.

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Теги: Волинь, злодій, скутер
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