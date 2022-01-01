На Волині 37-річний чоловік вкрав у односельця скутер





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а вже за декілька годин зловмисника, який незаконно заволодів транспортним засобом, встановили. Ним виявився 37-річний односелець потерпілого, скутер вилучили.



У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п‘яти років позбавлення волі, триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора опівночі до поліції надійшло повідомлення від 24-річного жителя села Обеніжи Ковельського району. Хлопець заявив про викрадення скутера, якого залишив буквально на декілька хвилин заведеним поблизу будинку.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а вже за декілька годин зловмисника, який незаконно заволодів транспортним засобом, встановили. Ним виявився 37-річний односелець потерпілого, скутер вилучили.У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п‘яти років позбавлення волі, триває розслідування.

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