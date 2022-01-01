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ЗСУ вдарили по базі окупантів на Луганщині: загинули 200 російських десантників, – Гайдай

ЗСУ вдарили по базі окупантів на Луганщині: загинули 200 російських десантників, – Гайдай
В окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ завдали удару по базі окупантів в готелі "Донбас".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Мінус 200 рашистів-"ВДВшників": у Кадіївці "прилетіло" в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. У тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу рашистів, яку вони облаштували у готелі «Донбас». Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ РФ", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ вдарили по базі окупантів на Луганщині: загинули 200 російських десантників, – Гайдай
ЗСУ вдарили по базі окупантів на Луганщині: загинули 200 російських десантників, – Гайдай
ЗСУ вдарили по базі окупантів на Луганщині: загинули 200 російських десантників, – Гайдай


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Теги: Росія, Україна, війна
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