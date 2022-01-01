На війні із російським окупантом загинув волинянин Олександр Заколодний
Сьогодні, 13:34
Захищаючи незалежність України у війні із Росією загинув житель Нововолинська Олександр Заколодний.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
"Нововолинська громада знову в скорботі. Війна забрала життя нашого земляка, мешканця Нововолинська, Героя Олександра Заколодного. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам Загиблого", - написав він.
Інформацію щодо прибуття тіла та чину погребіння повідомлять згодом.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
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Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
"Нововолинська громада знову в скорботі. Війна забрала життя нашого земляка, мешканця Нововолинська, Героя Олександра Заколодного. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам Загиблого", - написав він.
Інформацію щодо прибуття тіла та чину погребіння повідомлять згодом.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
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