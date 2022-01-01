На війні із російським окупантом загинув волинянин Олександр Заколодний

Олександр Заколодний.



Про це Борис Карпус.



"Нововолинська громада знову в скорботі. Війна забрала життя нашого земляка, мешканця Нововолинська, Героя Олександра Заколодного. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам Загиблого", - написав він.



Інформацію щодо прибуття тіла та чину погребіння повідомлять згодом.



Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України у війні із Росією загинув житель НововолинськаПро це повідомив мер міста"Нововолинська громада знову в скорботі. Війна забрала життя нашого земляка, мешканця Нововолинська, Героя Олександра Заколодного. Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам Загиблого", - написав він.Інформацію щодо прибуття тіла та чину погребіння повідомлять згодом.

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