У Луцьку просять владу ліквідувати департамент муніципальної варти. ПЕТИЦІЯ

У Луцьку просять владу ліквідувати департамент муніципальної варти. ПЕТИЦІЯ
У Луцьку містянин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти та провести розслідування діяльності департаменту та її очільниці за весь період існування муніципальної варти.

Відповідну петицію розмістив на сайті E-Dem Валентин Мамосюк.

"Зважаючи на скандальну протиправну діяльність структури департаменту та численні скарги громадян, доцільно ліквідувати дану організацію як не потрібну лучанам", - написав автор.

За його словами, метою створення департаменту було виконання повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади. Такі функції покладено на Національну поліцію.

"Місту не потрібна "приватна армія", яка обходиться міському бюджету в мільйони гривень. Муніципальна варта показала, що виконує замовлення групи депутатів і абсолютно не виконує своїх прямих функцій. На департамент постійно купуються різні предмети по завищеній ціні (камери GoPro, велосипеди, одях та взуття). Незаконні паркування "елітних" авто муніципали не бачать, натомість карають власників дешевих авто", - написав лучанин.

Він вимагає ліквідувати департамент муніципальної варти та створити тимчасову комісію Луцької міської ради чи будь який інший орган (у межах компетенції міської ради) по розслідуванню та ревізії фінансової діяльності Департаменту муніципальної варти.

Автор просить владу звернутися до правоохоронних органів та ДФС з проханням провести перевірку діяльності департаменту за весь період і проаналізувати витрачання коштів та дати правову оцінку діяльності департаменту та його керівниці щодо знесення торгових точок на Центральному ринку.

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Теги: петиція, Луцьк, ліквідувати, муніципали
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