У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери
Сьогодні, 14:25
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” розпочинає кампанію з оновлення сміттєвих контейнерів у місті.
Про це розповів Суспільному директор підприємства Володимир Марценюк.
З його слів, перші 88 пластикових контейнерів німецького виробництва вже на території комунального підприємства. Зараз їх брендують, після чого розпочнуть встановлювати на 33-му та 40-му кварталах, а також в районі Луцького підшипникового заводу.
"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.
У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.
"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.
У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.
Всього на балансі підприємства “Луцькспецкомунтранс” півтори тисячі контейнерів для збору сміття.
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Про це розповів Суспільному директор підприємства Володимир Марценюк.
З його слів, перші 88 пластикових контейнерів німецького виробництва вже на території комунального підприємства. Зараз їх брендують, після чого розпочнуть встановлювати на 33-му та 40-му кварталах, а також в районі Луцького підшипникового заводу.
"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.
У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.
"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.
У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.
Всього на балансі підприємства “Луцькспецкомунтранс” півтори тисячі контейнерів для збору сміття.
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У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери
Сьогодні, 14:25
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