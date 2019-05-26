У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери

У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс” розпочинає кампанію з оновлення сміттєвих контейнерів у місті.

Про це розповів Суспільному директор підприємства Володимир Марценюк.

З його слів, перші 88 пластикових контейнерів німецького виробництва вже на території комунального підприємства. Зараз їх брендують, після чого розпочнуть встановлювати на 33-му та 40-му кварталах, а також в районі Луцького підшипникового заводу.

"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.

У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.

"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.
У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери

У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.

Всього на балансі підприємства “Луцькспецкомунтранс” півтори тисячі контейнерів для збору сміття.

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Теги: Луцьк, контейнери
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