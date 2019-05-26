У Луцьку розпочали оновлювати сміттєві контейнери





Про це розповів Володимир Марценюк.



З його слів, перші 88 пластикових контейнерів німецького виробництва вже на території комунального підприємства. Зараз їх брендують, після чого розпочнуть встановлювати на 33-му та 40-му кварталах, а також в районі Луцького підшипникового заводу.



"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.



У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.



"Ці контейнери дешевші за металеві, довговічніші, стійкіші до ударів та падіння та легші в обслуговуванні", – каже Володимир Марценюк.



У Луцькій громаді наразі закупили пластикові контейнери місткістю 1100 літрів. Зі слів Володимира Марценюка, більше цьогоріч контейнерів не закуповуватимуть, гроші на це у міському бюджеті не передбачені. Орієнтовно на купівлю контейнерів з міського бюджету витратили 500 тисяч гривень, – говорить Володимир Марценюк.



Всього на балансі підприємства “Луцькспецкомунтранс” півтори тисячі контейнерів для збору сміття.

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