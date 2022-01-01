Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію для потреб України, – Енергоатом
Сьогодні, 15:07
Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.
Про це повідомляє Енергоатом.
Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію. Пишаємося й уклінно дякуємо!" - наголошують в Енергоатомі.
Нагадаємо, що 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.
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Про це повідомляє Енергоатом.
Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію. Пишаємося й уклінно дякуємо!" - наголошують в Енергоатомі.
Нагадаємо, що 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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