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Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію для потреб України, – Енергоатом

Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію для потреб України, – Енергоатом
Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

Про це повідомляє Енергоатом.

Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію. Пишаємося й уклінно дякуємо!" - наголошують в Енергоатомі.

Нагадаємо, що 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

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Теги: Росія, Україна, війна, ЗАЕС
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