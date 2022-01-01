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Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком

Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком
Сьогодні, 26 серпня, міська громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який поліг у загарбницькій війні, розв’язаній путінським режимом. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали лучанина Богдана Федосенка, 1972 року народження.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Богдан Федосенко був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня до механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти на посаду стрільця-помічника гранатометника.

Помер 17 серпня внаслідок поранень та травм, отриманих при виконанні бойового завдання поблизу селища Зайцеве на Донеччині.
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком

“Сьогодні ми говоримо: “Герої не вмирають!”. І це правда, – сказав у скорботній промові протоієрей Микола Нецькар. – Тіло мертве, бездиханне, але за душу спочилого церква молиться словами: “Вічная пам’ять і Царство Небесне”. Що це означає? А те, що кожен, хто віддав своє життя за рідну землю, успішно складе свій головний екзамен — екзамен перед Богом і щасливо житиме у Вічності. Тож Царство Небесне воїну Богдану – захиснику, Герою, який ні перед ким не ставав на коліна, а захищав себе і свою Батьківщину”.
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком

Після богослужіння процесія з труною вийшла з храму на Театральний майдан, де вже зібралося чимало лучан. Перехожі зупинилися, схилили голови і зі сльозами на очах провели армійця в останню дорогу. Церемонія прощання з Героєм завершилась виконанням Гімну України.
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком

Щирі співчуття рідним і близьким!

Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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