Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком

Богдана Федосенка, 1972 року народження.



Про це



Богдан Федосенко був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня до механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти на посаду стрільця-помічника гранатометника.



Помер 17 серпня внаслідок поранень та травм, отриманих при виконанні бойового завдання поблизу селища Зайцеве на Донеччині.



“Сьогодні ми говоримо: “Герої не вмирають!”. І це правда, – сказав у скорботній промові протоієрей Микола Нецькар. – Тіло мертве, бездиханне, але за душу спочилого церква молиться словами: “Вічная пам’ять і Царство Небесне”. Що це означає? А те, що кожен, хто віддав своє життя за рідну землю, успішно складе свій головний екзамен — екзамен перед Богом і щасливо житиме у Вічності. Тож Царство Небесне воїну Богдану – захиснику, Герою, який ні перед ким не ставав на коліна, а захищав себе і свою Батьківщину”.



Після богослужіння процесія з труною вийшла з храму на Театральний майдан, де вже зібралося чимало лучан. Перехожі зупинилися, схилили голови і зі сльозами на очах провели армійця в останню дорогу. Церемонія прощання з Героєм завершилась виконанням Гімну України.



Щирі співчуття рідним і близьким!



Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 серпня, міська громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який поліг у загарбницькій війні, розв’язаній путінським режимом. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали лучанина, 1972 року народження.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Богдан Федосенко був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня до механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти на посаду стрільця-помічника гранатометника.Помер 17 серпня внаслідок поранень та травм, отриманих при виконанні бойового завдання поблизу селища Зайцеве на Донеччині.“Сьогодні ми говоримо: “Герої не вмирають!”. І це правда, – сказав у скорботній промові протоієрей Микола Нецькар. – Тіло мертве, бездиханне, але за душу спочилого церква молиться словами: “Вічная пам’ять і Царство Небесне”. Що це означає? А те, що кожен, хто віддав своє життя за рідну землю, успішно складе свій головний екзамен — екзамен перед Богом і щасливо житиме у Вічності. Тож Царство Небесне воїну Богдану – захиснику, Герою, який ні перед ким не ставав на коліна, а захищав себе і свою Батьківщину”.Після богослужіння процесія з труною вийшла з храму на Театральний майдан, де вже зібралося чимало лучан. Перехожі зупинилися, схилили голови і зі сльозами на очах провели армійця в останню дорогу. Церемонія прощання з Героєм завершилась виконанням Гімну України.Щирі співчуття рідним і близьким!Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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