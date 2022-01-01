Агенти РФ шпигували за українськими солдатами під час їх навчання в Німеччині, – Spiegel





Про це стало відомо з об'ємного матеріалу видання Spiegel про шпигунів на території ФРН, пише



Журналісти з посиланням на німецьку військову контррозвідку повідомили, що під час тренувань українських бійців біля військових об'єктів в Ідар-Оберштайні і Графенвері з'являлися підозрілі автомобілі. За даними джерел порталу, це були російські шпигуни. Вони намагалися зчитувати дані з мобільних телефонів солдатів ЗСУ.



Над базами, де США і ФРН спільно навчали українських захисників, також були помічені міні-дрони. Безпілотники швидко зникали, якщо потрапляли в поле зору.



Офіційні особи вважають, що Росія може організувати диверсії в Німеччині з метою запобігти постачанню озброєння Україні. Шпигуни РФ, наприклад, здатні забезпечити терористів вибухівкою або організувати теракти під хибним прапором.



Нагадаємо, українські військові почали тренування з гаубицями Panzerhaubitze 2000 у ФРН ще в першій половині травня. Зараз Німеччина продовжує навчати солдатів ЗСУ. Нещодавно їх відвідав канцлер Олаф Шольц і пообіцяв посилити підтримку.

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