Кадирову і двом його найближчим підлеглим повідомили про підозру, – СБУ

Рамзан Кадиров і два його найближчі поплічники.



Про це



Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:

▪️ Рамзана Кадирова, голови чеченської республіки РФ;

▪️ Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці;

▪️ Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії Російської Федерації.



Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.



Данііл Мартинов у минулому був спецпризначенцем фсб. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ.



Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами:



▪️ були взяті в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих;



▪️ підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.



За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.



Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «хоронили» тут же, поблизу будинку.



Обидва «військові чиновники» звинувачуються в:

▪️ утримуванні цивільних;

▪️ порушенні правил поводження з цивільним населенням;

▪️ використанні їх у якості «живого щита».



А Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);



▪️ ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);



▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).



Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).



Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти України.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управління СБУ, за оперативним супроводом Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою (ГУ «Д») СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



Служба безпеки продовжує системно документувати злочини російської окупаційної армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ підозру отримаві два його найближчі поплічники.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:▪️ Рамзана Кадирова, голови чеченської республіки РФ;▪️, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці;▪️, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії Російської Федерації.Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.Данііл Мартинов у минулому був спецпризначенцем фсб. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ.Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами:▪️ були взяті в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих;▪️ підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «хоронили» тут же, поблизу будинку.Обидва «військові чиновники» звинувачуються в:▪️ утримуванні цивільних;▪️ порушенні правил поводження з цивільним населенням;▪️ використанні їх у якості «живого щита».А Хусейн Межидов – ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);▪️ ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти України.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управління СБУ, за оперативним супроводом Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою (ГУ «Д») СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Служба безпеки продовжує системно документувати злочини російської окупаційної армії.

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