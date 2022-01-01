На Волині перевірили, чи готове позашкілля до навчального року. ФОТО





Про це



Депутати відвідали обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, обласний еколого-натуралістичний центр та центр позашкільної освіти.



Найперше депутатів цікавила безпекова складова, оскільки кожен із закладів планує працювати в офлайн-режимі та частково за змішаною формою навчання.



В обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді укриття повністю укомплектоване усім необхідним, згідно з методичними рекомендаціями ДСНС. Оскільки в укритті немає стаціонарної санітарної кімнати, тут планують встановити біотуалет.



В еколого-натуралістичному центрі облаштовують додаткові площі для укриття. З обласного бюджету уже виділено кошти на його капітальне будівництво, встановлення пожежної сигналізації та придбання генератора. Передбачено будівництво в укритті двох туалетів та умивальника, заплановано також підведення води та встановлення системи водовідведення.



У центрі позашкільної освіти також підготували тимчасове укриття, що може вмістити як педагогів закладу, так і учасників освітнього процесу. Коштом обласного бюджету сюди вже найближчим часом планують додатково придбати біотуалет та водні помпи.



Керівники центрів також поділились із депутатами пріоритетними напрямками діяльності на прийдешній навчальний рік.



Як розповіла директорка обласного еколого-натуралістичного центру Валентина Остапчук, у закладі розвивається проєктна діяльність у співпраці із закордонними партнерами. Тут також модернізовано роботу обласної очно-заочної Природничої школи: відділення юного фермера, акваріумістики та аквадизайну, юних аграріїв та бджолярів, флористики і ландшафтного дизайну, біології, малої лісової академії. Відкрито нові відділення: медико-біологічне, ветеринарії. У центрі модернізували навчальні лабораторії зоології, квітництва та ландшафтного дизайну, біології, агробіології, екології та методичної роботи.



Очільниця центру позашкільної освіти, депутатка облради Оксана Філіпчук продемонструвала хід ремонтних робіт на першому поверсі будівлі, де будуть облаштовані кабінети для занять з найменшими вихованцями закладу (маленька школа), усе згідно з рекомендаціями ДСНС. Тут і надалі планують розвивати напрям науково-технічної творчості та поглиблювати методично-координаційну роботу за посередництвом виїзних семінарів-практикумів у територіальних громадах. Також у планах і розвиток художньо-естетичного напряму. У новому навчальному році буде запроваджено новий вид платної послуги, а саме підготовка майбутніх абітурієнтів до ЗНО.



Керівник обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Богдан Бальбуза, а також чимало педагогів та вихованців закладу нині перебувають в лавах ЗСУ. Тому діяльність заступників директора у тому числі спрямована на волонтерську діяльність. Упродовж війни тут сформовано та відправлено на фронт понад 20 тисяч сухпайків. Вихованці закладу передають захисникам свої малюнки, які слугують для них оберегами. Центр планує розширювати мережу і урізноманітнювати масові заходи патріотичного спрямування. Депутати рекомендували керівництву закладу тісніше координувати цю роботу із тергромадами.



Обласним комунальним закладам позашкільної освіти депутати рекомендують посилити інструктивно-методичну та координаційну роботу в області з профільних напрямків, а також забезпечити активну участь працівників та вихованців у всеукраїнських заходах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку провели виїзне засідання з метою ознайомлення зі станом готовності закладів позашкільної освіти обласної ради до нового навчального року.Про це повідомили у Волинській обласній раді.Депутати відвідали обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, обласний еколого-натуралістичний центр та центр позашкільної освіти.Найперше депутатів цікавила безпекова складова, оскільки кожен із закладів планує працювати в офлайн-режимі та частково за змішаною формою навчання.В обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді укриття повністю укомплектоване усім необхідним, згідно з методичними рекомендаціями ДСНС. Оскільки в укритті немає стаціонарної санітарної кімнати, тут планують встановити біотуалет.В еколого-натуралістичному центрі облаштовують додаткові площі для укриття. З обласного бюджету уже виділено кошти на його капітальне будівництво, встановлення пожежної сигналізації та придбання генератора. Передбачено будівництво в укритті двох туалетів та умивальника, заплановано також підведення води та встановлення системи водовідведення.У центрі позашкільної освіти також підготували тимчасове укриття, що може вмістити як педагогів закладу, так і учасників освітнього процесу. Коштом обласного бюджету сюди вже найближчим часом планують додатково придбати біотуалет та водні помпи.Керівники центрів також поділились із депутатами пріоритетними напрямками діяльності на прийдешній навчальний рік.Як розповіла директорка обласного еколого-натуралістичного центру, у закладі розвивається проєктна діяльність у співпраці із закордонними партнерами. Тут також модернізовано роботу обласної очно-заочної Природничої школи: відділення юного фермера, акваріумістики та аквадизайну, юних аграріїв та бджолярів, флористики і ландшафтного дизайну, біології, малої лісової академії. Відкрито нові відділення: медико-біологічне, ветеринарії. У центрі модернізували навчальні лабораторії зоології, квітництва та ландшафтного дизайну, біології, агробіології, екології та методичної роботи.Очільниця центру позашкільної освіти, депутатка облрадипродемонструвала хід ремонтних робіт на першому поверсі будівлі, де будуть облаштовані кабінети для занять з найменшими вихованцями закладу (маленька школа), усе згідно з рекомендаціями ДСНС. Тут і надалі планують розвивати напрям науково-технічної творчості та поглиблювати методично-координаційну роботу за посередництвом виїзних семінарів-практикумів у територіальних громадах. Також у планах і розвиток художньо-естетичного напряму. У новому навчальному році буде запроваджено новий вид платної послуги, а саме підготовка майбутніх абітурієнтів до ЗНО.Керівник обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молодіа також чимало педагогів та вихованців закладу нині перебувають в лавах ЗСУ. Тому діяльність заступників директора у тому числі спрямована на волонтерську діяльність. Упродовж війни тут сформовано та відправлено на фронт понад 20 тисяч сухпайків. Вихованці закладу передають захисникам свої малюнки, які слугують для них оберегами. Центр планує розширювати мережу і урізноманітнювати масові заходи патріотичного спрямування. Депутати рекомендували керівництву закладу тісніше координувати цю роботу із тергромадами.Обласним комунальним закладам позашкільної освіти депутати рекомендують посилити інструктивно-методичну та координаційну роботу в області з профільних напрямків, а також забезпечити активну участь працівників та вихованців у всеукраїнських заходах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію