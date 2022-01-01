Волинські школи подали заявку на обладнання WiFi в укриттях





Про це



Це дозволить учням та студентам продовжувати навчання під час повітряних тривог з укриттів.



На Волині 161 школа подала заявку на обладнання WiFi в сховищах.



Варто зазначити, що 29 волинських навчальних закладів уже мають інтернет в укриттях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації України запустило ініціативу «Wi-Fi в укриттях», аби батьки школярів мали вибір – відправити дітей до школи чи таки обрати здобуття освіти онлайн.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Це дозволить учням та студентам продовжувати навчання під час повітряних тривог з укриттів.На Волині 161 школа подала заявку на обладнання WiFi в сховищах.Варто зазначити, що 29 волинських навчальних закладів уже мають інтернет в укриттях.

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