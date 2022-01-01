Волинські школи подали заявку на обладнання WiFi в укриттях

Волинські школи подали заявку на обладнання WiFi в укриттях
Міністерство цифрової трансформації України запустило ініціативу «Wi-Fi в укриттях», аби батьки школярів мали вибір – відправити дітей до школи чи таки обрати здобуття освіти онлайн.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

Це дозволить учням та студентам продовжувати навчання під час повітряних тривог з укриттів.

На Волині 161 школа подала заявку на обладнання WiFi в сховищах.

Варто зазначити, що 29 волинських навчальних закладів уже мають інтернет в укриттях.

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Теги: WiFi, школи, укриття, Волинь
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