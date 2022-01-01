На Волині за добу погасили 4 пожежі

Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.25 серпня близько 14-ої години виникла пожежа сухої трави в урочищі стрільбище поблизу селища Любешів. Вогонь охопив угіддя площею 0,6 га. Силами рятувальників 12 ДПРЧ смт Любешів та працівників місцевої пожежної охорони села Судче горіння ліквідоване. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Увечері з цієї ж причини горів дерев’яний оберіг із соломою у приватному домоволодінні в селі Ниці Ковельського району. Пожежу ліквідували рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Сереховичі.Зважаючи на суху спекотну погоду, в області спостерігається підвищений рівень пожежонебезпеки. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті та під час господарювання на присадибних ділянках і відкритих територіях. Пам’ятайте, навіть невелика іскра від недопалка чи непогашеного сірника може спровокувати горіння та призвести до незворотних напрямків.