Один район Луцька на день залишиться без води
Сьогодні, 10:58
Подачу теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на проспекті Відродження, 15б у Луцьку припинять для проведення робіт.
Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".
Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником за контрактом 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізовується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Роботи виконуватимуться 26 серпня впродовж дня, після чого послугу відновлять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".
Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником за контрактом 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізовується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Роботи виконуватимуться 26 серпня впродовж дня, після чого послугу відновлять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Один район Луцька на день залишиться без води
Сьогодні, 10:58
У Луцьку дитина гуляла з татом і загубилася
Сьогодні, 10:45
У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату
Сьогодні, 10:36
Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових
Сьогодні, 10:16
Медіа