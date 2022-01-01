Один район Луцька на день залишиться без води

Один район Луцька на день залишиться без води
Подачу теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на проспекті Відродження, 15б у Луцьку припинять для проведення робіт.

Про це повідомили в ДКП "Луцьктепло".

Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником за контрактом 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізовується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Роботи виконуватимуться 26 серпня впродовж дня, після чого послугу відновлять.

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Теги: гаряча вода, Луцьк, район
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