Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном

Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном
Станом на кінець серпня за межами країни перебувають 188 вчителів загальноосвітніх шкіл Луцької громади.

Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Всього в Луцькій громаді працюють орієнтовно чотири тисячі педагогів.

Зі слів Віталія Бондаря, наразі заклади освіти мають повну автономію в кадрових питаннях. Відтак, самостійно вирішуватимуть, що робити з тим, чи іншим вчителем. Додає: якщо школа вирішила працювати в онлайн режимі, то педагог, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно.

Якщо ж заклад освіти з 1 вересня повертається до звичного навчання – то відповідно до змін в кадровому законодавстві, вчитель може написати заяву на відпустку за власний рахунок строком до 90 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вчителі, Луцька громада, за кордоном
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку дитина гуляла з татом і загубилася
Сьогодні, 10:45
У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату
Сьогодні, 10:36
Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових
Сьогодні, 10:16
Росія обстріляла Харківщину: загинула жінка
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
У МОН пояснили, як діяти вчителям у випадку повітряної тривоги під час уроку в школі У МОН пояснили, як діяти вчителям у випадку повітряної тривоги під час уроку в школі
03 серпень, 05:34
Як мають діяти вчителі після сигналу «повітряна тривога» Як мають діяти вчителі після сигналу «повітряна тривога»
01 серпень, 20:23
Скільки вчителів виїхало з України від початку війни Скільки вчителів виїхало з України від початку війни
08 липень, 01:05
В Україні вчителям повернули 56 днів відпустки В Україні вчителям повернули 56 днів відпустки
01 липень, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Один район Луцька на день залишиться без води
Сьогодні, 10:58
 0
У Луцьку дитина гуляла з татом і загубилася
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку «на гарячому» спіймали продавчиню сурогату
Сьогодні, 10:36
 0
Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном
Сьогодні, 10:25
 0
ЗСУ вже знищили 46 250 російських військових
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8