Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном





Про це розповів Віталій Бондар.



Всього в Луцькій громаді працюють орієнтовно чотири тисячі педагогів.



Зі слів Віталія Бондаря, наразі заклади освіти мають повну автономію в кадрових питаннях. Відтак, самостійно вирішуватимуть, що робити з тим, чи іншим вчителем. Додає: якщо школа вирішила працювати в онлайн режимі, то педагог, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно.



Якщо ж заклад освіти з 1 вересня повертається до звичного навчання – то відповідно до змін в кадровому законодавстві, вчитель може написати заяву на відпустку за власний рахунок строком до 90 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на кінець серпня за межами країни перебувають 188 вчителів загальноосвітніх шкіл Луцької громади.Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освітиВсього в Луцькій громаді працюють орієнтовно чотири тисячі педагогів.Зі слів Віталія Бондаря, наразі заклади освіти мають повну автономію в кадрових питаннях. Відтак, самостійно вирішуватимуть, що робити з тим, чи іншим вчителем. Додає: якщо школа вирішила працювати в онлайн режимі, то педагог, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно.Якщо ж заклад освіти з 1 вересня повертається до звичного навчання – то відповідно до змін в кадровому законодавстві, вчитель може написати заяву на відпустку за власний рахунок строком до 90 днів.

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