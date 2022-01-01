Скільки вчителів Луцької громади перебувають за кордоном
Сьогодні, 10:25
Станом на кінець серпня за межами країни перебувають 188 вчителів загальноосвітніх шкіл Луцької громади.
Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Всього в Луцькій громаді працюють орієнтовно чотири тисячі педагогів.
Зі слів Віталія Бондаря, наразі заклади освіти мають повну автономію в кадрових питаннях. Відтак, самостійно вирішуватимуть, що робити з тим, чи іншим вчителем. Додає: якщо школа вирішила працювати в онлайн режимі, то педагог, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно.
Якщо ж заклад освіти з 1 вересня повертається до звичного навчання – то відповідно до змін в кадровому законодавстві, вчитель може написати заяву на відпустку за власний рахунок строком до 90 днів.
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Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Всього в Луцькій громаді працюють орієнтовно чотири тисячі педагогів.
Зі слів Віталія Бондаря, наразі заклади освіти мають повну автономію в кадрових питаннях. Відтак, самостійно вирішуватимуть, що робити з тим, чи іншим вчителем. Додає: якщо школа вирішила працювати в онлайн режимі, то педагог, який перебуває за кордоном, може працювати дистанційно.
Якщо ж заклад освіти з 1 вересня повертається до звичного навчання – то відповідно до змін в кадровому законодавстві, вчитель може написати заяву на відпустку за власний рахунок строком до 90 днів.
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