Росія обстріляла Харківщину: загинула жінка

Росія обстріляла Харківщину: загинула жінка
Росіяни атакували Чугуїв та Дергачі в ніч проти 26 серпня. Як наслідок, загинула жінка та постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих.

Близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.

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Теги: Харківщина, смерть, жінка, війна, Росія, обстріли
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