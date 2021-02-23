Один із луцьких ліцеїв не має укриття: як будуть навчатися діти. ВІДЕО





Про це розповів Андрій Киця.



В ліцеї планують проводити змішане навчання. У разі повітряної тривоги діти користуватимуться укриттями, які розташовані поблизу.



"Вони (укриття – ред.) – в межах пішохідної доступності,3-5 хвилин ходу, а то й менше. Ці місця вже визначені. Проведені зустрічі з їхніми керівниками, підписані будуть договори. Вистачить для всіх учнів школи", – каже директор.



Зі слів Андрія Киці, урочистостей 1 вересня в ліцеї не проводитимуть. Для дітей організують святковий перший урок.



Наразі в закладі освіти тривають останні приготування до відновлення навчального процесу.



Вчителька Лариса Мартинюк цього року навчатиме першокласників. Педагогиня каже: працівники ліцею готові до будь-якої форми навчання.



"Ми готуємося до різних варіантів, готуємося зустріти першокласників в школі. Практика дистанційного навчання у нас є, але, беззаперечно, особливо для початкових класів - це тільки очне навчання", – говорить вчителька.



Як повідомив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, за результатами голосування, у Луцьку 59 % батьків підтримують офлайн навчання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з луцьких ліцеїв, де навчаються 1 200 учнів, немає укриття, але заклад готується до початку нового навчального року.Про це розповів Суспільному директорВ ліцеї планують проводити змішане навчання. У разі повітряної тривоги діти користуватимуться укриттями, які розташовані поблизу."Вони (укриття – ред.) – в межах пішохідної доступності,3-5 хвилин ходу, а то й менше. Ці місця вже визначені. Проведені зустрічі з їхніми керівниками, підписані будуть договори. Вистачить для всіх учнів школи", – каже директор.Зі слів Андрія Киці, урочистостей 1 вересня в ліцеї не проводитимуть. Для дітей організують святковий перший урок.Наразі в закладі освіти тривають останні приготування до відновлення навчального процесу.Вчителькацього року навчатиме першокласників. Педагогиня каже: працівники ліцею готові до будь-якої форми навчання."Ми готуємося до різних варіантів, готуємося зустріти першокласників в школі. Практика дистанційного навчання у нас є, але, беззаперечно, особливо для початкових класів - це тільки очне навчання", – говорить вчителька.Як повідомив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, за результатами голосування, у Луцьку 59 % батьків підтримують офлайн навчання.

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