Один із луцьких ліцеїв не має укриття: як будуть навчатися діти. ВІДЕО
Сьогодні, 09:27
В одному з луцьких ліцеїв, де навчаються 1 200 учнів, немає укриття, але заклад готується до початку нового навчального року.
Про це розповів Суспільному директор Андрій Киця.
В ліцеї планують проводити змішане навчання. У разі повітряної тривоги діти користуватимуться укриттями, які розташовані поблизу.
"Вони (укриття – ред.) – в межах пішохідної доступності,3-5 хвилин ходу, а то й менше. Ці місця вже визначені. Проведені зустрічі з їхніми керівниками, підписані будуть договори. Вистачить для всіх учнів школи", – каже директор.
Зі слів Андрія Киці, урочистостей 1 вересня в ліцеї не проводитимуть. Для дітей організують святковий перший урок.
Наразі в закладі освіти тривають останні приготування до відновлення навчального процесу.
Вчителька Лариса Мартинюк цього року навчатиме першокласників. Педагогиня каже: працівники ліцею готові до будь-якої форми навчання.
"Ми готуємося до різних варіантів, готуємося зустріти першокласників в школі. Практика дистанційного навчання у нас є, але, беззаперечно, особливо для початкових класів - це тільки очне навчання", – говорить вчителька.
Як повідомив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, за результатами голосування, у Луцьку 59 % батьків підтримують офлайн навчання.
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Про це розповів Суспільному директор Андрій Киця.
В ліцеї планують проводити змішане навчання. У разі повітряної тривоги діти користуватимуться укриттями, які розташовані поблизу.
"Вони (укриття – ред.) – в межах пішохідної доступності,3-5 хвилин ходу, а то й менше. Ці місця вже визначені. Проведені зустрічі з їхніми керівниками, підписані будуть договори. Вистачить для всіх учнів школи", – каже директор.
Зі слів Андрія Киці, урочистостей 1 вересня в ліцеї не проводитимуть. Для дітей організують святковий перший урок.
Наразі в закладі освіти тривають останні приготування до відновлення навчального процесу.
Вчителька Лариса Мартинюк цього року навчатиме першокласників. Педагогиня каже: працівники ліцею готові до будь-якої форми навчання.
"Ми готуємося до різних варіантів, готуємося зустріти першокласників в школі. Практика дистанційного навчання у нас є, але, беззаперечно, особливо для початкових класів - це тільки очне навчання", – говорить вчителька.
Як повідомив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, за результатами голосування, у Луцьку 59 % батьків підтримують офлайн навчання.
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