До військкомату пішли після перших вибухів: троє братів з Волині б'ють російських окупантів

Рідні братита їхній двоюрідний брат— мужні воїни, котрі боронять нашу землю та успішно нищать загарбника на південному та східному напрямках.Коли в лютому в Україні прогриміли перші вибухи, всі троє, сповнені ентузіазму, поспішили до військкомату, аби добровільно вступити до лав Збройних сил. Чоловіки служать у різних бригадах, втім підтримують зв’язок, піклуються один про одного, - повідомляє газетаПершим спакував речі на війну тридцятишестирічний Дмитро. До широкомасштабної агресії чоловік проходив строкову службу у лавах ЗСУ у Володимир-Волинській танковій військовій частині. Тож і цього разу його досвід танкіста став корисним у складі 14 ОМБР імені князя Романа Великого.Розпочав війну Дмитро на Житомирщині, де на старті бойових дій мали намір закріпити свої позиції вороги, втім наші хлопці вибили противників вщент. Потім танкіст з Волині виконував бойові завдання на Кіровоградщині, Миколаївщині., в районі Бахмута на Донеччині, на Харківщині. Захисник не приховує, що шлях до звитяги дається нелегко, втім зізнається, що наші бійці добре дають прочухана ординцям, і з того щиро радіє.У мирному житті Іван Козік працював музичним керівником Грудківського дитячого садка. А ось на фронті він вправний стрілець у складі 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відчути війну в повному її розумінні, зізнається земляк, довелося у перший день приїзду до навчально-тренувального центру в Львівській області.«Масована атака на Яворівський полігон відбулася наступного дня, як ми прибули на відпрацювання. 30 ракет, яких випустили рашисти по військовій інфраструктурі безжально знищили близько 40 військовослужбовців, котрі в той час перебували у казармах. Нас врятувало те, що через брак місць ночувати ми залишились в автобусах», — згадує боєць.Сильний духом, але вже пропахлий порохом, Іван долає нові виклики війни. За 5 місяців перебування на захисті держави пізнав смак зради від окремих українців у тилу. Воїн захищає разом з усіма і тих представників населення, які, на його думку, досить часто є невдячними ЗСУ.«Нерідко мали місце випадки отруєння колабораціоністами наших солдатів, тож тримати ніс за вітром треба по обидва боки барикад», — із розчаруванням підсумовує розмову Іван Андрійович.На Сході України, де загарбники сконцентрували чи не найбільшу кількість військової сили, у зоні підвищеного ризику перебуває сорокадворічний Сергій Козік. До моменту передислокації на Донеччину його батальйон тримав оборону в межах Кіровоградської області, проте на пропозицію командування підсилити лінію фронту в Слов’янську вояки зголосилися усім підрозділом. У зоні активних бойових дій часто відсутній зв’язок, а відтак рідні Сергія тішаться тим, що чують голос свого захисника хоча б раз на тиждень. Донька Сергія Андрійовича, Даниїла, інформує родину про найсвіжіші події з життя тата. Каже, що завжди подивована його спокійним врівноваженим голосом, а на запитання «Як справи»? він однаково лаконічно відповідає «Все добре…».«Тато намагається знайти позитив навіть перебуваючи у пеклі війни. Зазвичай упродовж п’яти днів підрозділ виконує бойові завдання на «нулі», натомість наступної п’ятиденки воїни відновлюють сили у більш спокійному місці, готуються до наступної фази. Під гуркіт снарядів вони засинають. І прокидаються під цю ж саму тривожну мелодію. Але попри складність обставин він з позитивом дивиться у майбутнє, закликає нас зберігати спокій у тилу та підтримувати один одного. Тато вірить, що чекати залишилось зовсім трохи, коли відважні українці здолають темні часи і світло перемоги настане для усіх нас», — розповідає донька захисника.