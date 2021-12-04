Міжнародна природоохоронна організація допомагає чистити річку на Волині
Сьогодні, 02:17
На Волині тривають роботи з розчистки гирла річки Цир від надмірної водної рослинності для покрашення пропускної здатності русла.
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Здійснюється це за підтримки Франкфуртського зоологічного товариств, повідомляє НПП «Прип’ять-Стохід». Для проведення цих заходів використовується Truxor – машина-амфібія шведського виробництва.
«Жителі громади, які хочуть допомогти в проведенні очищення річки від надлишків водної та надводної рослинності, ознайомитися із заходами зі збереження біорізноманіття, можуть звернутися до адміністрації національного природного парку «Прип’ять-Стохід», – зазначають у НПП.
ДОВІДКА:
Франкфуртське зоологічне товариство (ФЗТ) — міжнародна природоохоронна організація зі штаб-квартирою в Німеччині, яка впродовж десятиліть упроваджує природоохоронні проєкти на важливих природних територіях Африки, Південної Америки, Південно-Східної Азії та Європи. Європейська програма ФЗТ займається питаннями охорони великих природних регіонів, переважно, в Східній Європі.
ФЗТ здійснює загальну координацію проекту. ФЗТ також працює з Консервейшн Кепітал для реалізації альтернативних бізнес проектів на українській частині Полісся.
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Про це повідомляє газета "Нове життя".
Здійснюється це за підтримки Франкфуртського зоологічного товариств, повідомляє НПП «Прип’ять-Стохід». Для проведення цих заходів використовується Truxor – машина-амфібія шведського виробництва.
«Жителі громади, які хочуть допомогти в проведенні очищення річки від надлишків водної та надводної рослинності, ознайомитися із заходами зі збереження біорізноманіття, можуть звернутися до адміністрації національного природного парку «Прип’ять-Стохід», – зазначають у НПП.
ДОВІДКА:
Франкфуртське зоологічне товариство (ФЗТ) — міжнародна природоохоронна організація зі штаб-квартирою в Німеччині, яка впродовж десятиліть упроваджує природоохоронні проєкти на важливих природних територіях Африки, Південної Америки, Південно-Східної Азії та Європи. Європейська програма ФЗТ займається питаннями охорони великих природних регіонів, переважно, в Східній Європі.
ФЗТ здійснює загальну координацію проекту. ФЗТ також працює з Консервейшн Кепітал для реалізації альтернативних бізнес проектів на українській частині Полісся.
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