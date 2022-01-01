Україна може отримати системи ППО з Кіпру

Україна може отримати системи ППО з Кіпру
Кіпр може передати Україні системи протиповітряної оборони.

Це стало можливим після угоди з Ізраїлем на купівлю системи ППО "Залізний купол", - пише "Газета ua", посилаючись на Forbes.

Ця угода дає США змогу переконати Нікосію передати Україні свої ППО. Кіпр зараз має системи 9К330 "Тор" малої дальності, 9К37 "Бук" середньої дальності дії та французькі ракети малої дальності Mistral.

Вашингтон може наполягти, щоб купівля ізраїльської системи була заміною, а не доповненням до старої ППО. У США достатньо важелів впливу.

1987 року США наклала ембарго на продаж зброї Кіпру. 2020 року зняли обмеження на нелетальне озброєння.

Якщо Кіпр погодиться передати Україні свої системи ППО, то Вашингтон може повністю зняти ембарго. Кіпр може отримати дуже велику вигоду, якщо віддасть ППО Україні.

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Теги: Україна, ППО, Кіпр
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