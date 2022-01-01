Понад 300 мільйонів доларів, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці: добрі новини від ВолиньPost за 25 серпня
25 серпень, 23:34
Сто вісімдесят третя доба повномасштабної війни триває. Утім, це єдина погана новина у цій рубриці. Далі – лише про позитив. Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця. А, отже, добрі новини ми маємо щодня!
Сьогодні, 25 серпня, ми писали про таке:
Юні волиняни зібрали 18 тисяч гривень на потреби ЗСУ
Маневичани виготовляли обереги й сувеніри та зібрали 18 000 гривень, які передали до Маневицького волонтерського центру.
За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.
Українські захисники знищили за добу кілька ворожих складів із боєприпасами
24 серпня Збройні сили України знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.
Упродовж доби окупанти втратили:
- склад БК у Токмаку Запорізької області;
- базу в Ровеньках Луганської області;
- базу в Каховському районі Херсонщини;
- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області.
У Варшаві відкрили центр підтримки для українців
У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.
Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.
Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.
Військовослужбовиця розповіла, як народжувала у Луцьку в перший день повномасштабної війни
Хлопчика назвали Дарій. Він – третя дитина в родині.
Зі слів Наталії Нєнашевої, коли вона прибула в пологовий – ніхто ще не розумів, що відбувається в Україні. "Лікарі всі були налякані. Ніхто не знав, що робити і що очікувати. Укриття ще не були готові. Їх трусить, мене трусить. Але, вони все гарно зробили", – пригадує матір події 24 лютого.
Наталія і її чоловік – родом з Києва, обоє – військові. Жінка каже: чоловік був із нею поруч на пологах. Одразу після народження сина його терміново викликали у частину. Зараз чоловік Наталії захищає Україну. Жінка з трьома дітьми тимчасово живе у Ківерцях.
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Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО
На Ковельщині під супровід повстанських пісень учасники дійства урочистою ходою пройшли до могил загиблих воїнів УПА. Тут хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих бійців УПА та сучасних Героїв. Священики ПЦУ відслужили панахиду за загиблими воїнами, що в різні періоди історії виборювали свободу України, до підніжжя пам’ятного знаку борцям за незалежність поклали квіти.
До патріотичних заходів в урочищі Вовчак приєдналася і Народна артистка України Тіна Кароль. Спільно з нею присутні виконали Гімн України.
У Луцьку встановлять ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією
Вони будуть встановлені на період дії воєнного стану. Після його завершення їх демонтують і використовуватимуться громадою під час проведення різноманітних ярмарків чи заходів.
Торгівля тут буде безкоштовною, аби громадяни, які власноруч виростили овочі чи фрукти на своїй земельній ділянці могли її реалізувати і заплатити за комунальні послуги чи придбати ліки.
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Кафедральній, 4 навпроти музею "Лесина вітальня" волонтери реставрують Гостинний двір. Урбаністи запропонували зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів.
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Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці
Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України Віктора Януковича. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський банк розвитку” у розмірі 304 млн гривень.
Нещодавно суд постановив перерахувати вищезазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.
У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
В Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно.
Волинянин продає персики з власної плантації, а гроші передасть для ЗСУ. ВІДЕО
Волинський садівник Сергій Шевчук збирає врожай на персиковій плантації. Триденну виручку планує переказати у фонд Сергія Притули.
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Сьогодні, 25 серпня, ми писали про таке:
Юні волиняни зібрали 18 тисяч гривень на потреби ЗСУ
Маневичани виготовляли обереги й сувеніри та зібрали 18 000 гривень, які передали до Маневицького волонтерського центру.
За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.
Українські захисники знищили за добу кілька ворожих складів із боєприпасами
24 серпня Збройні сили України знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.
Упродовж доби окупанти втратили:
- склад БК у Токмаку Запорізької області;
- базу в Ровеньках Луганської області;
- базу в Каховському районі Херсонщини;
- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області.
У Варшаві відкрили центр підтримки для українців
У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.
Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.
Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.
Військовослужбовиця розповіла, як народжувала у Луцьку в перший день повномасштабної війни
Хлопчика назвали Дарій. Він – третя дитина в родині.
Зі слів Наталії Нєнашевої, коли вона прибула в пологовий – ніхто ще не розумів, що відбувається в Україні. "Лікарі всі були налякані. Ніхто не знав, що робити і що очікувати. Укриття ще не були готові. Їх трусить, мене трусить. Але, вони все гарно зробили", – пригадує матір події 24 лютого.
Наталія і її чоловік – родом з Києва, обоє – військові. Жінка каже: чоловік був із нею поруч на пологах. Одразу після народження сина його терміново викликали у частину. Зараз чоловік Наталії захищає Україну. Жінка з трьома дітьми тимчасово живе у Ківерцях.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО
На Ковельщині під супровід повстанських пісень учасники дійства урочистою ходою пройшли до могил загиблих воїнів УПА. Тут хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих бійців УПА та сучасних Героїв. Священики ПЦУ відслужили панахиду за загиблими воїнами, що в різні періоди історії виборювали свободу України, до підніжжя пам’ятного знаку борцям за незалежність поклали квіти.
До патріотичних заходів в урочищі Вовчак приєдналася і Народна артистка України Тіна Кароль. Спільно з нею присутні виконали Гімн України.
У Луцьку встановлять ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією
Вони будуть встановлені на період дії воєнного стану. Після його завершення їх демонтують і використовуватимуться громадою під час проведення різноманітних ярмарків чи заходів.
Торгівля тут буде безкоштовною, аби громадяни, які власноруч виростили овочі чи фрукти на своїй земельній ділянці могли її реалізувати і заплатити за комунальні послуги чи придбати ліки.
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Кафедральній, 4 навпроти музею "Лесина вітальня" волонтери реставрують Гостинний двір. Урбаністи запропонували зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці
Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України Віктора Януковича. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський банк розвитку” у розмірі 304 млн гривень.
Нещодавно суд постановив перерахувати вищезазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.
У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
В Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно.
Волинянин продає персики з власної плантації, а гроші передасть для ЗСУ. ВІДЕО
Волинський садівник Сергій Шевчук збирає врожай на персиковій плантації. Триденну виручку планує переказати у фонд Сергія Притули.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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