Понад 300 мільйонів доларів, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці: добрі новини від ВолиньPost за 25 серпня

Маневичани виготовляли обереги й сувеніри та зібрали 18 000 гривень, які передали до Маневицького волонтерського центру.За певну частину коштів придбані чотири рації, дві з яких уже у наших захисників. Частину коштів використали для оплати за комплектуючі до бронежилетів, які давно захищають наших воїнів.24 серпня Збройні сили України знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.Упродовж доби окупанти втратили:- склад БК у Токмаку Запорізької області;- базу в Ровеньках Луганської області;- базу в Каховському районі Херсонщини;- склад БК і базу в Чаплинці Херсонської області.У Польщі відкрили центр «Пліч-о-пліч», який допомагатиме українським біженцям консультаціями та надаватиме психологічну підтримку.Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою.Хлопчика назвали. Він – третя дитина в родині.Зі слів, коли вона прибула в пологовий – ніхто ще не розумів, що відбувається в Україні. "Лікарі всі були налякані. Ніхто не знав, що робити і що очікувати. Укриття ще не були готові. Їх трусить, мене трусить. Але, вони все гарно зробили", – пригадує матір події 24 лютого.Наталія і її чоловік – родом з Києва, обоє – військові. Жінка каже: чоловік був із нею поруч на пологах. Одразу після народження сина його терміново викликали у частину. Зараз чоловік Наталії захищає Україну. Жінка з трьома дітьми тимчасово живе у Ківерцях.На Ковельщині під супровід повстанських пісень учасники дійства урочистою ходою пройшли до могил загиблих воїнів УПА. Тут хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих бійців УПА та сучасних Героїв. Священики ПЦУ відслужили панахиду за загиблими воїнами, що в різні періоди історії виборювали свободу України, до підніжжя пам’ятного знаку борцям за незалежність поклали квіти.До патріотичних заходів в урочищі Вовчак приєдналася і Народна артистка України. Спільно з нею присутні виконали Гімн України.Вони будуть встановлені на період дії воєнного стану. Після його завершення їх демонтують і використовуватимуться громадою під час проведення різноманітних ярмарків чи заходів.Торгівля тут буде безкоштовною, аби громадяни, які власноруч виростили овочі чи фрукти на своїй земельній ділянці могли її реалізувати і заплатити за комунальні послуги чи придбати ліки.У Луцьку на вулиці Кафедральній, 4 навпроти музею "Лесина вітальня" волонтери реставрують Гостинний двір. Урбаністи запропонували зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів.Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський банк розвитку” у розмірі 304 млн гривень.Нещодавно суд постановив перерахувати вищезазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.В Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно.Волинський садівник Сергій Шевчук збирає врожай на персиковій плантації. Триденну виручку планує переказати у фонд Сергія Притули.