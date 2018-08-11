Повідомили, коли в Луцьку прощатимуться із померлим захисником Богданом Федосенком





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У п'ятницю, 26 серпня, о 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають лучанина Федосенка Богдана Миколайовича, 17.10.1972 року народження.



Був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня на посаду стрільця-помічника гранатометника до механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти.



Як відомо, старший солдат Федосенко Богдан Миколайович помер 17 серпня внаслідок отриманих поранень та травм при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області.



Щирі співчуття рідним і близьким!

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