Від отриманих травм на Донеччині помер воїн з Луцька Богдан Федосенко

Від отриманих травм на Донеччині помер воїн з Луцька Богдан Федосенко
На війні із Росією, захищаючи незалежність українського народу, загинув військовий з Луцька Богдан Федосенко.

Про це повідомив луцький мер Ігор Поліщук.

49-річний лучанин Богдан Федосенко призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня на посаду стрільця-помічника гранатометника до механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини.

Старший солдат внаслідок отриманих поранень та травм при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, помер 17 серпня.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять Герою!



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Теги: воїн, лучанин, загинув
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