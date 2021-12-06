На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років

Два жителі села Світязь Ковельського району за попередньою змовоюнезаконно придбали, зберігали з метою збуту та збували особливонебезпечні психотропні речовини.Про це пише пресслужба прокуратури Волині.Двічі судимий уже 22-річний молодик разом із на два роки молодшимдосі не судимим спільником у березні 2022 року придбали у Інтернетіпсихотропну речовину PVP.16 березня 2022 року вони розфасували психотроп у полімерні пакетики, завезли у Любомль та збули через «закладки».Свою винуватість у вчиненні злочину волиняни визнали, щиророзкаялися у скоєному – і суд призначив кожному з них покарання у виді 6 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.