На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років
Сьогодні, 18:30
Два жителі села Світязь Ковельського району за попередньою змовою
незаконно придбали, зберігали з метою збуту та збували особливо
небезпечні психотропні речовини.
Про це пише пресслужба прокуратури Волині.
Двічі судимий уже 22-річний молодик разом із на два роки молодшим
досі не судимим спільником у березні 2022 року придбали у Інтернеті
психотропну речовину PVP.
16 березня 2022 року вони розфасували психотроп у полімерні пакетики, завезли у Любомль та збули через «закладки».
Свою винуватість у вчиненні злочину волиняни визнали, щиро
розкаялися у скоєному – і суд призначив кожному з них покарання у виді 6 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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незаконно придбали, зберігали з метою збуту та збували особливо
небезпечні психотропні речовини.
Про це пише пресслужба прокуратури Волині.
Двічі судимий уже 22-річний молодик разом із на два роки молодшим
досі не судимим спільником у березні 2022 року придбали у Інтернеті
психотропну речовину PVP.
16 березня 2022 року вони розфасували психотроп у полімерні пакетики, завезли у Любомль та збули через «закладки».
Свою винуватість у вчиненні злочину волиняни визнали, щиро
розкаялися у скоєному – і суд призначив кожному з них покарання у виді 6 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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