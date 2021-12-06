На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років

На Волині двоє «закладчиків» відсидять у в'язниці по 6 років
Два жителі села Світязь Ковельського району за попередньою змовою
незаконно придбали,  зберігали з метою збуту та збували особливо
небезпечні психотропні речовини.

Про це пише пресслужба прокуратури Волині.

Двічі судимий уже 22-річний молодик разом із на два роки молодшим
досі не судимим спільником у березні 2022 року придбали у Інтернеті
психотропну речовину PVP.

16 березня 2022 року вони розфасували психотроп у полімерні пакетики, завезли у Любомль та збули через «закладки».

Свою винуватість у вчиненні злочину волиняни визнали, щиро
розкаялися у скоєному – і суд призначив кожному з них покарання у виді 6 років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: закладки, наркотики, Волинь, суд
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