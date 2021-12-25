Волиняни, які не порушували закон під час іспитового строку, відбуватимуть реальне покарання

Волиняни, які не порушували закон під час іспитового строку, відбуватимуть реальне покарання
За наполегливої позиції прокурорів Володимир-Волинської окружної
прокуратури Іваничівський районний суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням та направив двох засуджених за крадіжки волинян відбувати реальне покарання у місця несвободи.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Засуджені за крадіжки 24-річний житель села Соснина та 37-річний
житель села Древині Володимирського району порушували порядок
відбування іспитового строку та не виконували покладені на них судом обов'язки.

Обидва чоловіки без поважних причин не з'являлися у визначені дні
для реєстрації до відділів пробації, а старший із них ще і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі за насильство у сі'ї.

Відтак надалі вони відбуватимуть реальне покарання.

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Теги: іспитовий строк, в'язниця, Волинь
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