Волиняни, які не порушували закон під час іспитового строку, відбуватимуть реальне покарання

За наполегливої позиції прокурорів Володимир-Волинської окружноїпрокуратури Іваничівський районний суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням та направив двох засуджених за крадіжки волинян відбувати реальне покарання у місця несвободи.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Засуджені за крадіжки 24-річний житель села Соснина та 37-річнийжитель села Древині Володимирського району порушували порядоквідбування іспитового строку та не виконували покладені на них судом обов'язки.Обидва чоловіки без поважних причин не з'являлися у визначені днідля реєстрації до відділів пробації, а старший із них ще і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі за насильство у сі'ї.Відтак надалі вони відбуватимуть реальне покарання.