Волиняни, які не порушували закон під час іспитового строку, відбуватимуть реальне покарання
Сьогодні, 19:22
За наполегливої позиції прокурорів Володимир-Волинської окружної
прокуратури Іваничівський районний суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням та направив двох засуджених за крадіжки волинян відбувати реальне покарання у місця несвободи.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Засуджені за крадіжки 24-річний житель села Соснина та 37-річний
житель села Древині Володимирського району порушували порядок
відбування іспитового строку та не виконували покладені на них судом обов'язки.
Обидва чоловіки без поважних причин не з'являлися у визначені дні
для реєстрації до відділів пробації, а старший із них ще і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі за насильство у сі'ї.
Відтак надалі вони відбуватимуть реальне покарання.
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прокуратури Іваничівський районний суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням та направив двох засуджених за крадіжки волинян відбувати реальне покарання у місця несвободи.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Засуджені за крадіжки 24-річний житель села Соснина та 37-річний
житель села Древині Володимирського району порушували порядок
відбування іспитового строку та не виконували покладені на них судом обов'язки.
Обидва чоловіки без поважних причин не з'являлися у визначені дні
для реєстрації до відділів пробації, а старший із них ще і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі за насильство у сі'ї.
Відтак надалі вони відбуватимуть реальне покарання.
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