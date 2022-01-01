Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 серпня
Сьогодні, 20:00
Хмари вже з ранку 26 серпня вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 30-24°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 27 - 30°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 30-24°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.
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