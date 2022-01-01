У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО





Замість звичних дитячих пустощів і розваг – тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці – як на роботу. Збираються з самого ранку і залишаються на весь день, - пише



Хлопці розповідають: водії, які проїжджають повз здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу.



«Ми збираємо кошти на ЗСУ всі кошти підуть на ЗСУ і вони самі вирішать що їм купляти…» – розповідає один із вартових Юрко.



Хлоп'ята діляться успіхами: «В один день в нас тільки до тисячі назбирали, а вже на наступні дні по півтори, дві тисячі».



Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які збираються придбати автомобіль для ЗСУ.



Самі ж лучани, які долучаються до дитячої ініціативи кажуть – це гарна справа. Тому з радістю дають хлопцям гроші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно.Замість звичних дитячих пустощів і розваг – тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці – як на роботу. Збираються з самого ранку і залишаються на весь день, - пише ІА Конкурент Хлопці розповідають: водії, які проїжджають повз здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу.«Ми збираємо кошти на ЗСУ всі кошти підуть на ЗСУ і вони самі вирішать що їм купляти…» – розповідає один із вартових Юрко.Хлоп'ята діляться успіхами: «В один день в нас тільки до тисячі назбирали, а вже на наступні дні по півтори, дві тисячі».Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які збираються придбати автомобіль для ЗСУ.Самі ж лучани, які долучаються до дитячої ініціативи кажуть – це гарна справа. Тому з радістю дають хлопцям гроші.

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