У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
В Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно.
Замість звичних дитячих пустощів і розваг – тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці – як на роботу. Збираються з самого ранку і залишаються на весь день, - пише ІА Конкурент.
Хлопці розповідають: водії, які проїжджають повз здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу.
«Ми збираємо кошти на ЗСУ всі кошти підуть на ЗСУ і вони самі вирішать що їм купляти…» – розповідає один із вартових Юрко.
Хлоп'ята діляться успіхами: «В один день в нас тільки до тисячі назбирали, а вже на наступні дні по півтори, дві тисячі».
Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які збираються придбати автомобіль для ЗСУ.
Самі ж лучани, які долучаються до дитячої ініціативи кажуть – це гарна справа. Тому з радістю дають хлопцям гроші.
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Замість звичних дитячих пустощів і розваг – тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці – як на роботу. Збираються з самого ранку і залишаються на весь день, - пише ІА Конкурент.
Хлопці розповідають: водії, які проїжджають повз здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу.
«Ми збираємо кошти на ЗСУ всі кошти підуть на ЗСУ і вони самі вирішать що їм купляти…» – розповідає один із вартових Юрко.
Хлоп'ята діляться успіхами: «В один день в нас тільки до тисячі назбирали, а вже на наступні дні по півтори, дві тисячі».
Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які збираються придбати автомобіль для ЗСУ.
Самі ж лучани, які долучаються до дитячої ініціативи кажуть – це гарна справа. Тому з радістю дають хлопцям гроші.
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