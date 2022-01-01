У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО

У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
В Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно.

Замість звичних дитячих пустощів і розваг – тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці – як на роботу. Збираються з самого ранку і залишаються на весь день, - пише ІА Конкурент.

Хлопці розповідають: водії, які проїжджають повз здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу.

«Ми збираємо кошти на ЗСУ всі кошти підуть на ЗСУ і вони самі вирішать що їм купляти…» – розповідає один із вартових Юрко.

Хлоп'ята діляться успіхами: «В один день в нас тільки до тисячі назбирали, а вже на наступні дні по півтори, дві тисячі».

Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які збираються придбати автомобіль для ЗСУ.

Самі ж лучани, які долучаються до дитячої ініціативи кажуть – це гарна справа. Тому з радістю дають хлопцям гроші.


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Теги: Волинь, допомога, волонтерство, діти, ЗСУ, війна
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