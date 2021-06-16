Волинянин продає персики з власної плантації, а гроші передасть для ЗСУ. ВІДЕО

Сергій Шевчук збирає врожай на персиковій плантації. Триденну виручку планує переказати у фонд Сергія Притули.



Таким чином садівник хоче допомогти українським військовим, - повідомляє

"Я не можу йти зараз воювати, бо в мене зір всього 2 %. Тому вирішив допомагати фінансово, щоб ми щасливі були, щоб був в державі спокій, – каже Сергій Шевчук.



Галина за персиками приїхала з Луцька, за 40 кілометрів. Разом з онуками обривають достиглі плоди. Каже, що про ініціативу садівника передати зароблені гроші для потреб військовослужбовців прочитала у соцмережі і вирішила долучитися.



"Тому, що ми патріоти, тому, що ми хвилюємося, турбуємося за нашу неньку Україну. Ми любимо наші персики волинські, соковиті, рідні, натуральні", – додала жінка.



Плантацію Сергій разом із компаньйоном висадили 5 років тому. Її площа – два гектари. Урожай збирають з липня по вересень. Нині на плантації ростуть 12 різних сортів персиків.



Одне дерево, зі слів садівника, дає приблизно 20 кілограмів врожаю. Це – 20-25 тонн врожаю з гектара.



За два-три дні садівник очікує продати увесь врожай з рядка, що вже достиг. За підрахунками, завдяки цьому зможе передати на ЗСУ орієнтовно 20 тисяч гривень. "А там знову сорт дозріє, ще продаж дерев піде. Зараз перечислимо в ці дні, потім ще перечислимо. Поки здоров'я є, то треба працювати на благо України", – додає чоловік.





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"Я не можу йти зараз воювати, бо в мене зір всього 2 %. Тому вирішив допомагати фінансово, щоб ми щасливі були, щоб був в державі спокій, – каже Сергій Шевчук.Галина за персиками приїхала з Луцька, за 40 кілометрів. Разом з онуками обривають достиглі плоди. Каже, що про ініціативу садівника передати зароблені гроші для потреб військовослужбовців прочитала у соцмережі і вирішила долучитися."Тому, що ми патріоти, тому, що ми хвилюємося, турбуємося за нашу неньку Україну. Ми любимо наші персики волинські, соковиті, рідні, натуральні", – додала жінка.Плантацію Сергій разом із компаньйоном висадили 5 років тому. Її площа – два гектари. Урожай збирають з липня по вересень. Нині на плантації ростуть 12 різних сортів персиків.Одне дерево, зі слів садівника, дає приблизно 20 кілограмів врожаю. Це – 20-25 тонн врожаю з гектара.За два-три дні садівник очікує продати увесь врожай з рядка, що вже достиг. За підрахунками, завдяки цьому зможе передати на ЗСУ орієнтовно 20 тисяч гривень. "А там знову сорт дозріє, ще продаж дерев піде. Зараз перечислимо в ці дні, потім ще перечислимо. Поки здоров'я є, то треба працювати на благо України", – додає чоловік.

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