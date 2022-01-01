У Луцьку представили виставку картин, створену штучним інтелектом. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку представили виставку картин, створену штучним інтелектом. ФОТО. ВІДЕО
У Луцькому технічному університеті експонується виставка картин, створена штучним інтелектом.

Про це розповіла Суспільному деканеса навчального закладу Галина Герасимчук.

В електронному доступі є уже 150 картин, їх створили шляхом аналізу тексту пісень та перетворення їх у зображення.

Над алгоритмом і дипломною роботою пів року працював студент луцького вишу Сергій Бабій із супроводом викладачів.
У Луцьку представили виставку картин, створену штучним інтелектом. ФОТО. ВІДЕО

"Коли ви читаєте вірш або слухаєте пісню, ви у своїй голові із власного досвіду формуєте картинку. Було цікаво побачити, яке зображення сформується за допомогою штучного інтелекту. Він рандомно підбирає картинки та об'єднує їх у зображення", – говорить викладач Сергій Лук'янчук.

На виставці продемонстрована колекція картин із зображенням знакових українських пісень, які формують культуру України, – каже Сергій Лук'янчук. Кожен відвідувач може придивившись до картини, відгадати, яку пісню на ній зображено. Якщо забракне уяви, допоможе Q-код з розшифровкою.
У Луцьку представили виставку картин, створену штучним інтелектом. ФОТО. ВІДЕО

Викладач говорить, що основні відвідувачі виставки – абітурієнти, студенти та викладачі, тому кожен із присутніх асоціює по-своєму роботу штучного розуму.

За словами викладача Юрія Лук’янчука, усі картини можна придбати, виручені гроші спрямують на потреби військових. Експозицію систематично будуть оновлювати.


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Теги: виставка картин, Луцьк, штучний інтелект
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