У Луцьку представили виставку картин, створену штучним інтелектом. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Галина Герасимчук.



В електронному доступі є уже 150 картин, їх створили шляхом аналізу тексту пісень та перетворення їх у зображення.



Над алгоритмом і дипломною роботою пів року працював студент луцького вишу Сергій Бабій із супроводом викладачів.



"Коли ви читаєте вірш або слухаєте пісню, ви у своїй голові із власного досвіду формуєте картинку. Було цікаво побачити, яке зображення сформується за допомогою штучного інтелекту. Він рандомно підбирає картинки та об'єднує їх у зображення", – говорить викладач Сергій Лук'янчук.



На виставці продемонстрована колекція картин із зображенням знакових українських пісень, які формують культуру України, – каже Сергій Лук'янчук. Кожен відвідувач може придивившись до картини, відгадати, яку пісню на ній зображено. Якщо забракне уяви, допоможе Q-код з розшифровкою.



Викладач говорить, що основні відвідувачі виставки – абітурієнти, студенти та викладачі, тому кожен із присутніх асоціює по-своєму роботу штучного розуму.



За словами викладача Юрія Лук’янчука, усі картини можна придбати, виручені гроші спрямують на потреби військових. Експозицію систематично будуть оновлювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому технічному університеті експонується виставка картин, створена штучним інтелектом.Про це розповіла Суспільному деканеса навчального закладуВ електронному доступі є уже 150 картин, їх створили шляхом аналізу тексту пісень та перетворення їх у зображення.Над алгоритмом і дипломною роботою пів року працював студент луцького вишуіз супроводом викладачів."Коли ви читаєте вірш або слухаєте пісню, ви у своїй голові із власного досвіду формуєте картинку. Було цікаво побачити, яке зображення сформується за допомогою штучного інтелекту. Він рандомно підбирає картинки та об'єднує їх у зображення", – говорить викладачНа виставці продемонстрована колекція картин із зображенням знакових українських пісень, які формують культуру України, – каже Сергій Лук'янчук. Кожен відвідувач може придивившись до картини, відгадати, яку пісню на ній зображено. Якщо забракне уяви, допоможе Q-код з розшифровкою.Викладач говорить, що основні відвідувачі виставки – абітурієнти, студенти та викладачі, тому кожен із присутніх асоціює по-своєму роботу штучного розуму.За словами викладача Юрія Лук’янчука, усі картини можна придбати, виручені гроші спрямують на потреби військових. Експозицію систематично будуть оновлювати.

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