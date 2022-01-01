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Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці

Понад 300 млн грн, арештованих у сина Януковича, передадуть українській розвідці
Понад 300 мільйонів гривень сина президента-втікача буде використано на боротьбу з російським агресором.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

Зібравши належну доказову базу, співробітники Офісу Генпрокурора України ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою старшому сину колишнього президента України Віктора Януковича. Зокрема, кошти Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський банк розвитку” у розмірі 304 млн гривень.

Нещодавно суд постановив перерахувати вищезазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Вітаючи зазначене рішення суду, керівник розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства генерал-майор Кирило Буданов зазначив: “Щиро дякую співробітникам Офісу Генерального прокурора України за проведену роботу. Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки та, відповідно, сприятимуть знищенню ворожих сил та засобів. Слава Україні".

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Теги: Росія, Україна, війна
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