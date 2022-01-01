Дії окупантів спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції





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"Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів.



Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції", - йдеться в повідомленні.



В Енергоатомі наголошують, що власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.



Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.Про це пише "Енергоатом" "Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів.Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції", - йдеться в повідомленні.В Енергоатомі наголошують, що власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

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