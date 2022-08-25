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Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким штатну чисельність Збройних сил Росії буде збільшено на 137 тисяч - до 2,04 мільйона осіб.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "РИА Новости".

"Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Згідно з попереднім указом, від 17 листопада 2017 року, російські війська налічували 1 902 758 солдатів та офіцерів, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців.
Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

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Теги: Росія, Україна, війна
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