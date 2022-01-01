У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Любомир Дмитришин.



Зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів запропонували луцькі урбаністи.



Зі слів Любомира Дмитришина, вартість проєкту – 387 тисяч гривень. 100 тисяч пожертв зібрала їхня організація, зокрема на "Спільнокошті", решту - профінансував урбаністичний табір "Будуємо Україну Разом". Проєкт благоустрою розробив луцький урбаніст Данило Яловенко.



"Плануємо поставити ще вуличні меблі, поставити невеличку сцену. Воно буде все модульне, переносне, його можна переміщувати", – говорить лучанин.



Усі роботи проводять волонтери. Переважно – це студенти з різних областей України. З 19-го по 29 серпня тут триває урбаністичний табір. Каже, що вперше у своєму житті перекладає кам'яну кладку Вікторія Лукащук, студентка із Коломиї. Дівчина вчиться на факультеті культурології.



Приміщення біля яких облаштовують публічний простір – це міська комунальна власність. Раніше тут розташовувалися офіси громадських організацій, – розповів директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. Але через аварійність приміщень орендарі – з'їхали. На даний час приміщення стоїть на аукціоні, йде пошук інвестора.



Зробити в Гостинному дворику публічний простір для проведення різноманітних заходів запропонували луцькі урбаністи.



Гостинний двір Прайзлерів - це пам'ятка архітектури кінця 1880-их років, – розповів Любомир Дмитришин. З його слів, Володимир Прайзлер – це чех, переселенець, який жив на Волині, він тут створив ресторан, готель, чеський клуб.



"За рахунок створення простору ми хотіли б зробити це місце привабливим і звернути увагу на те, щоб цей будинок врешті реставрували", – говорить волонтер.







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