У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Кафедральній, 4 навпроти музею "Лесина вітальня" волонтери реставрують Гостинний двір.

Про це розповів Суспільному голова громадської організації "Семиярусна гора" Любомир Дмитришин.

Зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів запропонували луцькі урбаністи.

Зі слів Любомира Дмитришина, вартість проєкту – 387 тисяч гривень. 100 тисяч пожертв зібрала їхня організація, зокрема на "Спільнокошті", решту - профінансував урбаністичний табір "Будуємо Україну Разом". Проєкт благоустрою розробив луцький урбаніст Данило Яловенко.
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО

"Плануємо поставити ще вуличні меблі, поставити невеличку сцену. Воно буде все модульне, переносне, його можна переміщувати", – говорить лучанин.

Усі роботи проводять волонтери. Переважно – це студенти з різних областей України. З 19-го по 29 серпня тут триває урбаністичний табір. Каже, що вперше у своєму житті перекладає кам'яну кладку Вікторія Лукащук, студентка із Коломиї. Дівчина вчиться на факультеті культурології.
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО

Приміщення біля яких облаштовують публічний простір – це міська комунальна власність. Раніше тут розташовувалися офіси громадських організацій, – розповів директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. Але через аварійність приміщень орендарі – з'їхали. На даний час приміщення стоїть на аукціоні, йде пошук інвестора.

Зробити в Гостинному дворику публічний простір для проведення різноманітних заходів запропонували луцькі урбаністи.
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО

Гостинний двір Прайзлерів - це пам'ятка архітектури кінця 1880-их років, – розповів Любомир Дмитришин. З його слів, Володимир Прайзлер – це чех, переселенець, який жив на Волині, він тут створив ресторан, готель, чеський клуб.

"За рахунок створення простору ми хотіли б зробити це місце привабливим і звернути увагу на те, щоб цей будинок врешті реставрували", – говорить волонтер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гостинний дворик, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Краще б церкву побудували!
Відповісти
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школи ще визначаються: коли батьки у Луцьку дізнаються про форму роботи закладів освіти
Сьогодні, 16:24
Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів
Сьогодні, 15:57
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий
Сьогодні, 14:53
У Луцьку встановлять ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
У Луцьку встановлять ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією У Луцьку встановлять ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією
Сьогодні, 14:22
У Луцьку знову «візьмуться» за продавців «сурогату» на ринках У Луцьку знову «візьмуться» за продавців «сурогату» на ринках
Сьогодні, 14:05
Чи готовий Луцьк до опалювального сезону Чи готовий Луцьк до опалювального сезону
Сьогодні, 13:46
У центрі Луцька – затор через ДТП У центрі Луцька – затор через ДТП
Сьогодні, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дії окупантів спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції
Сьогодні, 16:48
 0
Школи ще визначаються: коли батьки у Луцьку дізнаються про форму роботи закладів освіти
Сьогодні, 16:24
 0
Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів
Сьогодні, 15:57
 0
У Луцьку студенти реставрують Гостинний дворик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
 0
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8