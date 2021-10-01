У Луцьку встановлять ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією

Міський головадоручив департаменту економічної політики, департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, КП “Луцькі ринки” вивчити питання щодо можливості та необхідності встановлення тимчасових конструкцій, де громадяни могли б продавати власноруч вирощену сільськогосподарську продукцію. Їх мають встановити там, де нині це необхідно лучанам.Про це інформують у міськраді.За його словами, це мають бути гарно оформлені дерев’яні торговельні ятки. Вони будуть встановлені на період дії воєнного стану. Після його завершення їх демонтують і використовуватимуться громадою під час проведення різноманітних ярмарків чи заходів.Торгівля тут буде безкоштовною, аби громадяни, які власноруч виростили овочі чи фрукти на своїй земельній ділянці могли її реалізувати і заплатити за комунальні послуги чи придбати ліки."Таким чином ми підтримаємо людей у цей непростий час. Буде контролюватися, хто і чим торгує", - сказав Ігор Поліщук..Він зауважив, що такий крок дасть можливість нині вирішити питання стихійної торгівлі на вулицях міста. Він зауважив, що нині у багатьох мікрорайонах міста є місця, де відбувається масова вулична торгівля з землі.За його словами, продавати овочі фрукти просто з землі є порушенням санітарних норм. Багато громадян скаржаться на це у міську раду, адже продавці залишають після себе на тротуарах картон, газети, поліетиленову плівку та інше сміття. Часто залишки непроданої продукції викидають у сусідні двори, засмічують їх. Такі дії є порушенням правил благоустрою, а їх треба дотримуватися.Міський голова зауважив, що торгівля має бути цивілізована та відповідати санітарним вимогам.Також Ігор Поліщук звернув увагу на інцидент, який нещодавно трапився на Привокзальному майдані щодо припинення стихійної торгівлі працівниками департаменту муніципальної варти і його активно обговорювали у мережі Фейсбук. Він наголосив, що, на жаль, не зрозуміло, чому ці люди не пішли продавати свою продукцію на торгові ятки, які встановлені біля пішохідного мосту. Міський голова зауважив, що якщо люди не хочуть виконувати законних вимог працівників муніципальної варти чи не хочуть йти на діалог, то треба знаходити альтернативні шляхи вирішення ситуації.