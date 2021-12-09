У Луцьку знову «візьмуться» за продавців «сурогату» на ринках

Ігор Поліщук під час розширеної наради зауважив, що знову надходять скарги на торгівлю “сурогатним” алкоголем на багатьох ринках, зокрема “Північний” та “Лучеськ”. Це питання знову стало актуальним.



Тому він



Ігор Поліщук зазначив, що особи, які купляють “сурогатний” алкоголь на цих ринках потім йдуть його розпивати у навколишні двори, влаштовують дебоші там, чіпляються до дітей та жінок. Це є ненормальним.



Також міський голова звернувся до директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, аби він провів роботу з власниками ринків у питанні припинення торгівлі “сурогатним” алкоголем на їх території чи розірванням договорів оренди торгових місць з такими підприємцями. Він наголосив, що якщо власники не дослухаються до побажань міської влади, то до них теж буде прийнято відповідні рішення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський головапід час розширеної наради зауважив, що знову надходять скарги на торгівлю “сурогатним” алкоголем на багатьох ринках, зокрема “Північний” та “Лучеськ”. Це питання знову стало актуальним.Тому він закликав працівників поліції та муніципальної варти звернути увагу на цю проблему.Ігор Поліщук зазначив, що особи, які купляють “сурогатний” алкоголь на цих ринках потім йдуть його розпивати у навколишні двори, влаштовують дебоші там, чіпляються до дітей та жінок. Це є ненормальним.Також міський голова звернувся до директора департаменту економічної політикиаби він провів роботу з власниками ринків у питанні припинення торгівлі “сурогатним” алкоголем на їх території чи розірванням договорів оренди торгових місць з такими підприємцями. Він наголосив, що якщо власники не дослухаються до побажань міської влади, то до них теж буде прийнято відповідні рішення.

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