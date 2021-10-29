Чи готовий Луцьк до опалювального сезону

Щоб у Луцьку могли швидко запустити опалювальний сезон і вирішувати ті проблеми, що будуть виникати на мережах, необхідно збільшити кількість аварійних бригад, які будуть працювати в період опалювального сезону. Всупереч заміні певної кількості мереж, вони (як і по всій Україні) зношені.Про це розповів мер Луцькана розширеній нараді."Ми щиро сподіваємося, що газ буде. Мінрегіон в цьому нас переконує і гарантує. Я разом з головою обласної військової адміністрації був на нараді у міністра розвитку громади та територійМіністр повідомив, що центральні органи влади вживають усіх необхідних заходів для того, щоб газ був. Є певна кількість газу, який закачаний в резервуари, але може бути будь-яка ситуація. Сьогодні, на превеликий жаль, ми не можемо дати 100% гарантії щодо безпроблемного проходження опалювального сезону і щодо того, що газ буде",- зазначив міський голова.Ігор Поліщук повідомив, що міська рада подала заявку по проєкту USAID на отримання великої кількості наметів, 253 дизель-генераторів (потужністю від 2 кВт до 500 кВт), електричних обігрівачів, буржуйок, пересувних модульних котелень, польових кухонь та багато іншого. Все це допоможе громаді протриматись у разі того, якщо газу не буде.Директор ДКП “Луцьктепло”зазначив, що підприємство ДКП “Луцьктепло” планово здійснює підготовку до нового опалювального сезону, впровадили ряд заходів щодо економії природного газу. Зокрема: проведено реконструкцію двох квартальних котелень із заміною пальників, автоматики, димососів та вентиляторів на 4-х котлах, ще три котельні в роботі. Виконуються роботи із заміни 43-х великих мережних насосів.У разі дефіциту природного газу або зменшення його тиску в ГРМ підприємство розглядає декілька змін у виробництві.1.Можливе зменшення нормативної температури внутрішнього повітря в будівлях мешканців м. Луцька до 16ºС, що дасть змогу зменшити споживання природного газу на рівні 10% від загального об’єму.2.Припинення або зміна графіку подачі гарячої води споживачам в опалювальний період, що дасть змогу зменшити споживання природного газу до 3 млн м³.3.Закільцювання теплових мереж між котельнями та переключення споживачів двох котелень на одну (при технічній можливості).У міжопалювальний період було встановлено та прийнято в експлуатацію 104 загальнобудинкових лічильників теплової енергії. Рівень оснащення житлових будинків тепловими лічильниками на сьогодні становить 85%, до початку опалювального сезону буде 100%.