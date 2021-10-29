Чи готовий Луцьк до опалювального сезону
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Щоб у Луцьку могли швидко запустити опалювальний сезон і вирішувати ті проблеми, що будуть виникати на мережах, необхідно збільшити кількість аварійних бригад, які будуть працювати в період опалювального сезону. Всупереч заміні певної кількості мереж, вони (як і по всій Україні) зношені.
Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук на розширеній нараді.
"Ми щиро сподіваємося, що газ буде. Мінрегіон в цьому нас переконує і гарантує. Я разом з головою обласної військової адміністрації був на нараді у міністра розвитку громади та територій Олексія Чернишова. Міністр повідомив, що центральні органи влади вживають усіх необхідних заходів для того, щоб газ був. Є певна кількість газу, який закачаний в резервуари, але може бути будь-яка ситуація. Сьогодні, на превеликий жаль, ми не можемо дати 100% гарантії щодо безпроблемного проходження опалювального сезону і щодо того, що газ буде",- зазначив міський голова.
Ігор Поліщук повідомив, що міська рада подала заявку по проєкту USAID на отримання великої кількості наметів, 253 дизель-генераторів (потужністю від 2 кВт до 500 кВт), електричних обігрівачів, буржуйок, пересувних модульних котелень, польових кухонь та багато іншого. Все це допоможе громаді протриматись у разі того, якщо газу не буде.
Директор ДКП “Луцьктепло” Іван Скорупський зазначив, що підприємство ДКП “Луцьктепло” планово здійснює підготовку до нового опалювального сезону, впровадили ряд заходів щодо економії природного газу. Зокрема: проведено реконструкцію двох квартальних котелень із заміною пальників, автоматики, димососів та вентиляторів на 4-х котлах, ще три котельні в роботі. Виконуються роботи із заміни 43-х великих мережних насосів.
У разі дефіциту природного газу або зменшення його тиску в ГРМ підприємство розглядає декілька змін у виробництві.
1.Можливе зменшення нормативної температури внутрішнього повітря в будівлях мешканців м. Луцька до 16ºС, що дасть змогу зменшити споживання природного газу на рівні 10% від загального об’єму.
2.Припинення або зміна графіку подачі гарячої води споживачам в опалювальний період, що дасть змогу зменшити споживання природного газу до 3 млн м³.
3.Закільцювання теплових мереж між котельнями та переключення споживачів двох котелень на одну (при технічній можливості).
У міжопалювальний період було встановлено та прийнято в експлуатацію 104 загальнобудинкових лічильників теплової енергії. Рівень оснащення житлових будинків тепловими лічильниками на сьогодні становить 85%, до початку опалювального сезону буде 100%.
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Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук на розширеній нараді.
"Ми щиро сподіваємося, що газ буде. Мінрегіон в цьому нас переконує і гарантує. Я разом з головою обласної військової адміністрації був на нараді у міністра розвитку громади та територій Олексія Чернишова. Міністр повідомив, що центральні органи влади вживають усіх необхідних заходів для того, щоб газ був. Є певна кількість газу, який закачаний в резервуари, але може бути будь-яка ситуація. Сьогодні, на превеликий жаль, ми не можемо дати 100% гарантії щодо безпроблемного проходження опалювального сезону і щодо того, що газ буде",- зазначив міський голова.
Ігор Поліщук повідомив, що міська рада подала заявку по проєкту USAID на отримання великої кількості наметів, 253 дизель-генераторів (потужністю від 2 кВт до 500 кВт), електричних обігрівачів, буржуйок, пересувних модульних котелень, польових кухонь та багато іншого. Все це допоможе громаді протриматись у разі того, якщо газу не буде.
Директор ДКП “Луцьктепло” Іван Скорупський зазначив, що підприємство ДКП “Луцьктепло” планово здійснює підготовку до нового опалювального сезону, впровадили ряд заходів щодо економії природного газу. Зокрема: проведено реконструкцію двох квартальних котелень із заміною пальників, автоматики, димососів та вентиляторів на 4-х котлах, ще три котельні в роботі. Виконуються роботи із заміни 43-х великих мережних насосів.
У разі дефіциту природного газу або зменшення його тиску в ГРМ підприємство розглядає декілька змін у виробництві.
1.Можливе зменшення нормативної температури внутрішнього повітря в будівлях мешканців м. Луцька до 16ºС, що дасть змогу зменшити споживання природного газу на рівні 10% від загального об’єму.
2.Припинення або зміна графіку подачі гарячої води споживачам в опалювальний період, що дасть змогу зменшити споживання природного газу до 3 млн м³.
3.Закільцювання теплових мереж між котельнями та переключення споживачів двох котелень на одну (при технічній можливості).
У міжопалювальний період було встановлено та прийнято в експлуатацію 104 загальнобудинкових лічильників теплової енергії. Рівень оснащення житлових будинків тепловими лічильниками на сьогодні становить 85%, до початку опалювального сезону буде 100%.
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