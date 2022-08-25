Росія стягнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України





Про це Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.



"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52", - йдеться в повідомленні.



Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів.Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУна брифінгу 25 серпня."Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52", - йдеться в повідомленні.Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

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