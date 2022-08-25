Росія стягнула понад 400 літаків та 360 вертольотів до кордонів України
Сьогодні, 13:20
Довкола кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів.
Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.
"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.
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Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.
"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як Ка 52", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що противник активно застосовує тактично авіцію. Винищувачі патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.
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