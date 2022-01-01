Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО

Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО
На території «Історико-культурного комплексу» Вовчак-Волинська Січ», що на Ковельщині відбулись урочистості з нагоди 31-ої річниці Незалежності України.

Про це інформують у Волинській облраді.

Під супровід повстанських пісень учасники урочистою ходою пройшли до могил загиблих воїнів УПА. Тут хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих бійців УПА та сучасних Героїв. Священики ПЦУ відслужили панахиду за загиблими воїнами, що в різні періоди історії виборювали свободу України, до підніжжя пам’ятного знаку борцям за незалежність поклали квіти.

До патріотичних заходів в урочищі Вовчак приєдналася і Народна артистка України Тіна Кароль. Спільно з нею присутні виконали Гімн України.
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО

Звертаючись до присутніх голова обласної ради Григорій Недопад передав вітання з найбільшим державним святом від усіх обранців волинської громади.

«Це місце сили, місце повстанського духу. Саме тут був найкращий вишкіл для борців за вільну, незалежну та нескорену України. Я переконаний, що усі ми надихнемось цим духом свободи, звитяги та мужності, аби подолати ворога, що знову ступив на нашу землю», - наголосив він.

Почесні відзнаки з нагоди Дня Незалежності України від керівництва області та району отримали військовослужбовці, трудові колективи, релігійні громади, волонтери та активісти.
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО

Учасники заходу також долучилися до збору коштів на безпілотники для ЗСУ в рамках глобальної ініціативи Президента України UNITED24.
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО
Тіна Кароль відсвяткувала День Незалежності з волинянами у місці, де зародилася УПА. ФОТО

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Теги: Вовчак, День Незалежності, Тіна Кароль
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