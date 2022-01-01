Росіяни у День Незалежності обстріляли 58 населених пунктів України, – МВС

Євгеній Єнін повідомив, що 24 серпня Росія обстріляла 58 населених пунктів України.



Про це повідомляє портал



«24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть та травмуються десятки людей.



За його словами, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля, фейкових, мінувань:



«Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей», - зазначив перший заступник очільника МВС.



«Загалом, ворог, як ми і прогнозували, особливо активізувався саме в День нашої незалежності, бо для нього наша незалежність – смерть. Але знаю, щоб не робили російські війська – це не зможе зламати Україну та українців. росіяни все одно будуть переможені» - наголосив Євгеній Єнін.



Окремо він підкреслив, що 24 серпня сапери продовжили очищувати території від вибухонебезпечних предметів по всій деокупованих напрямках. В Київській області просунулися ще на додаткових 32 гектара. Сумська область, Чернігівська, Черкаська – також робота вимірюється гектарами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший заступник міністра внутрішніх справповідомив, що 24 серпня Росія обстріляла 58 населених пунктів України.Про це повідомляє портал МВС «24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай. Внаслідок таких обстрілів гинуть та травмуються десятки людей. Вчора стався ракетний удар по залізничній станції на Дніпропетровщині. Загинуло багато людей, багато поранених. Мої співчуття родинам», - сказав Євгеній Єнін.За його словами, минулої доби по Україні прокотилася і хвиля, фейкових, мінувань:«Телефонні терористи мінували залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі. Всього підрозділи поліції отримали 17 таких повідомлень в який йшлося про замінування 118 об’єктів. Загальна кількість евакуйованих людей склала майже 3 800 людей», - зазначив перший заступник очільника МВС.«Загалом, ворог, як ми і прогнозували, особливо активізувався саме в День нашої незалежності, бо для нього наша незалежність – смерть. Але знаю, щоб не робили російські війська – це не зможе зламати Україну та українців. росіяни все одно будуть переможені» - наголосив Євгеній Єнін.Окремо він підкреслив, що 24 серпня сапери продовжили очищувати території від вибухонебезпечних предметів по всій деокупованих напрямках. В Київській області просунулися ще на додаткових 32 гектара. Сумська область, Чернігівська, Черкаська – також робота вимірюється гектарами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію