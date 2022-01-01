Окупанти вдарили по залізничній станції на Дніпропетровщині, загинуло 15 людей, – Зеленський
Сьогодні, 21:58
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині загинуло 15 людей, ще близько 50 поранено.
Про це заявив Зеленський на засіданні Радбезу ООН.
"Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН", - сказав президент.
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Про це заявив Зеленський на засіданні Радбезу ООН.
"Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися. Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН", - сказав президент.
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