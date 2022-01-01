У Маріуполі загарбники другу добу блокують філармонію, де готують судилище

У Маріуполі загарбники другу добу блокують філармонію, де готують судилище
У Маріуполі квартал із будівлею філармонії, де загарбники готують судилище над українськими захисниками, заблокований другу добу поспіль. Сьогодні, 24 серпня, туди під’їхали автобуси у супроводі п’яти камазів із військовими.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Квартал із будівлею філармонії зачинений російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам – робочим в філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під’їхало три автобуси у супроводі п’яти камазів із військовими. Хто і нащо - поки невідомо", - написав він.

Водночас, додав Андрющенко, підконтрольні окупаційній владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і щонайменше один вибуховий пристрій. Радник мера застерігає від ворожих провокацій.

"Ця інформація з посиланням на "моє джерело в філармонії точно бачило" схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо", - зауважив він.

Радник попросив у ЗМІ медійного розголосу цієї інформації з метою запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії.

Андрющенко зазначив, що дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів, наприклад, закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів у Маріуполі свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні.

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Теги: Маріуполь, війна, Петро Андрющенко
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