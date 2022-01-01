ЗСУ «вишкірили зуби»: окупант жаліється дружині, що сидить «в капкані»





Про це



Також він жаліється на значні втрати росіян та каже про багатьох поранених.



Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулися саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "вишкірили зуби".



Під час розмови зазначається той факт, що вони "в капкані"



Дружина ж благає все кидати та повертатись швидше додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки МО України 24 серпня перехопило розмову військовослужбовця РФ, де він повідомляє своїй дружині, що його телефону більше не існує, бо їх "накрили".Про це повідомляє ГУР МО України.Також він жаліється на значні втрати росіян та каже про багатьох поранених.Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулися саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "вишкірили зуби".Під час розмови зазначається той факт, що вони "в капкані"Дружина ж благає все кидати та повертатись швидше додому.

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