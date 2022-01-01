Добрі новини від ВолиньPost у День Незалежності
24 серпень, 23:31
Цьогоріч День Незалежності — особливий. Минає сто вісімдесят друга доба героїчного спротиву. Пів року, відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти суверенної держави. Однак ми впевнені у своїй перемозі, адже стадо рабів не здобуде країну свободи!
А ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті і шукати добрі новини. Зауважимо, що сьогодні, 24 серпня, їх чимало.
Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО
Напередодні Дня незалежності України флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 — офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона.
Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.
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У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень
У Луцькому національному технічному університеті діє виставка картин, створених штучним інтелектом, шляхом аналізу тексту пісень та генерування їх в зображення.
Вибір пісень був складним, проте за основу брались народні пісні, оскільки вони символізують українську історію, сучасні пісні, бо вони описують сьогодення та колискові пісні, оскільки вони символізують майбутнє України, бо від матері в дитини формуються національні цінності та любов до Батьківщини.
Тож, творці проекту планують розробити інші колекції по аналогії та розмістити їх на NFT-маркетплейсах. Це надасть нам можливість розповсюдити інформацію про українську культуру, а отримані кошти передати на потреби ЗСУ через волонтерський центр ЛНТУ.
Аби переглянути світлини, натисніть на заголовок
Загарбницька Росія втратила у війні вже 45 700 окупантів
Мінус 150 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 45 700 (+150) осіб,
танків ‒ 1 924 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 147 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 199 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Став зв'язковим УПА у 8 років: історія волинянина. ФОТО. ВІДЕО
Василю Кушніру – 83 роки. Ще малим волинянин був зв'язковим бійців української повстанської армії.
Нині пенсіонер – керівник братства ветеранів ОУН/УПА. Чоловік живе у селі Піддубці. Його хату видно здалеку, біля обійстя майорить найбільший у селі український прапор.
Чоловік – син коваля. Пригадує: зв'язковим став виконуючи доручення батька. У вісім років разом зі старшим братом крав у німців патрони, коли ті окупували під час Другої світової рідні Затурці.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Україна у День Незалежності отримає від США 3 мільярди доларів гранту
"Сьогодні ми не тільки відзначаємо 31-у річницю Незалежності, але й маємо її відстоювати в умовах повномасштабної війни. І у мене немає сумнівів, що наша боротьба завершиться перемогою над агресором!
У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд дол США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку", - повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Луцькі спецпризначенці з «Любарта» показали, як знищують ворогів. ВІДЕО
Воїни з луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» показали, як наводять українську артилерію на ворожі мішені.
«Сучасну війну важко уявити без аеророзвідки. Коли працюють коригувальники вогню "Любарта" – окупанти неодмінно стають добривом. Ласкаво просимо до пекла!» – пишуть спецпризначенці.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ
У Луцьку завтра, 25 серпня, відбудеться благодійний вуличний концерт популярного українського гурту Kozak System.
Патріотичний концерт пройде на площі Героїв Майдану вже завтра. Початок – о 19 годині. Під час концерту збиратимуть кошти для ЗСУ.
До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.
«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив президент України Володимир Зеленський.
Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.
ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО
Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати окупантів. 24-го серпня одним пострілом вони «закобзонили» 11 окупантів, які вистроїлися на шикування.
«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.
В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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А ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті і шукати добрі новини. Зауважимо, що сьогодні, 24 серпня, їх чимало.
Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО
Напередодні Дня незалежності України флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 — офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона.
Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.
Аби переглянути світлини, натисніть на заголовок
У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень
У Луцькому національному технічному університеті діє виставка картин, створених штучним інтелектом, шляхом аналізу тексту пісень та генерування їх в зображення.
Вибір пісень був складним, проте за основу брались народні пісні, оскільки вони символізують українську історію, сучасні пісні, бо вони описують сьогодення та колискові пісні, оскільки вони символізують майбутнє України, бо від матері в дитини формуються національні цінності та любов до Батьківщини.
Тож, творці проекту планують розробити інші колекції по аналогії та розмістити їх на NFT-маркетплейсах. Це надасть нам можливість розповсюдити інформацію про українську культуру, а отримані кошти передати на потреби ЗСУ через волонтерський центр ЛНТУ.
Аби переглянути світлини, натисніть на заголовок
Загарбницька Росія втратила у війні вже 45 700 окупантів
Мінус 150 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 45 700 (+150) осіб,
танків ‒ 1 924 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,
артилерійських систем – 1 036 (+3) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 147 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 199 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,
спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Став зв'язковим УПА у 8 років: історія волинянина. ФОТО. ВІДЕО
Василю Кушніру – 83 роки. Ще малим волинянин був зв'язковим бійців української повстанської армії.
Нині пенсіонер – керівник братства ветеранів ОУН/УПА. Чоловік живе у селі Піддубці. Його хату видно здалеку, біля обійстя майорить найбільший у селі український прапор.
Чоловік – син коваля. Пригадує: зв'язковим став виконуючи доручення батька. У вісім років разом зі старшим братом крав у німців патрони, коли ті окупували під час Другої світової рідні Затурці.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Україна у День Незалежності отримає від США 3 мільярди доларів гранту
"Сьогодні ми не тільки відзначаємо 31-у річницю Незалежності, але й маємо її відстоювати в умовах повномасштабної війни. І у мене немає сумнівів, що наша боротьба завершиться перемогою над агресором!
У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд дол США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку", - повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Луцькі спецпризначенці з «Любарта» показали, як знищують ворогів. ВІДЕО
Воїни з луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» показали, як наводять українську артилерію на ворожі мішені.
«Сучасну війну важко уявити без аеророзвідки. Коли працюють коригувальники вогню "Любарта" – окупанти неодмінно стають добривом. Ласкаво просимо до пекла!» – пишуть спецпризначенці.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
У Луцьку відбудеться концерт Kozak System: збиратимуть кошти на ЗСУ
У Луцьку завтра, 25 серпня, відбудеться благодійний вуличний концерт популярного українського гурту Kozak System.
Патріотичний концерт пройде на площі Героїв Майдану вже завтра. Початок – о 19 годині. Під час концерту збиратимуть кошти для ЗСУ.
До Києва у День Незалежності приїхав Борис Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.
«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив президент України Володимир Зеленський.
Уперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.
ЗСУ ліквідували 11 окупантів під час шикування. ВІДЕО
Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати окупантів. 24-го серпня одним пострілом вони «закобзонили» 11 окупантів, які вистроїлися на шикування.
«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.
В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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