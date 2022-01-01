Добрі новини від ВолиньPost у День Незалежності

Напередодні Дня незалежності України флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 — офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона.Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотографУ Луцькому національному технічному університеті діє виставка картин, створених штучним інтелектом, шляхом аналізу тексту пісень та генерування їх в зображення.Вибір пісень був складним, проте за основу брались народні пісні, оскільки вони символізують українську історію, сучасні пісні, бо вони описують сьогодення та колискові пісні, оскільки вони символізують майбутнє України, бо від матері в дитини формуються національні цінності та любов до Батьківщини.Тож, творці проекту планують розробити інші колекції по аналогії та розмістити їх на NFT-маркетплейсах. Це надасть нам можливість розповсюдити інформацію про українську культуру, а отримані кошти передати на потреби ЗСУ через волонтерський центр ЛНТУ.Мінус 150 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 45 700 (+150) осіб,танків ‒ 1 924 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5) од,артилерійських систем – 1 036 (+3) од,РСЗВ – 266 (+0) од,засобів ППО – 147 (+1) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 199 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) од,крилатих ракет – 196 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10) од,спеціальної техніки – 99 (+0) од.– 83 роки. Ще малим волинянин був зв'язковим бійців української повстанської армії.Нині пенсіонер – керівник братства ветеранів ОУН/УПА. Чоловік живе у селі Піддубці. Його хату видно здалеку, біля обійстя майорить найбільший у селі український прапор.Чоловік – син коваля. Пригадує: зв'язковим став виконуючи доручення батька. У вісім років разом зі старшим братом крав у німців патрони, коли ті окупували під час Другої світової рідні Затурці."Сьогодні ми не тільки відзначаємо 31-у річницю Незалежності, але й маємо її відстоювати в умовах повномасштабної війни. І у мене немає сумнівів, що наша боротьба завершиться перемогою над агресором!У цей день є позитивні новини з фінансового фронту. Сьогодні отримаємо від Сполучених Штатів 3 млрд дол США до державного бюджету у формі безповоротного гранту. Кошти надійдуть через механізм Світового Банку", - повідомив міністр фінансів УкраїниВоїни з луцького окремого загону спеціального призначення «Любарт» показали, як наводять українську артилерію на ворожі мішені.«Сучасну війну важко уявити без аеророзвідки. Коли працюють коригувальники вогню "Любарта" – окупанти неодмінно стають добривом. Ласкаво просимо до пекла!» – пишуть спецпризначенці.У Луцьку завтра, 25 серпня, відбудеться благодійний вуличний концерт популярного українського гурту Kozak System.Патріотичний концерт пройде на площі Героїв Майдану вже завтра. Початок – о 19 годині. Під час концерту збиратимуть кошти для ЗСУ.Прем'єр-міністр Великої Британіївтретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.«Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!» — зазначив президент УкраїниУперше Джонсон був у Києві у квітні з так само неоголошеним візитом.Українські захисники продовжують відстежувати та знищувати окупантів. 24-го серпня одним пострілом вони «закобзонили» 11 окупантів, які вистроїлися на шикування.«Ми знаємо, де наш ворог. Ми знаємо, що він робить і що планує. Ми знищуватимемо його точково й без жалю, де б він не був», – повідомили захисники України.В результаті влучного пострілу ЗСУ «вантажем-200» стали 10 сержантів та один офіцер російської армії.