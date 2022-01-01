Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО





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Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.



Щорічно 23 серпня в Україні відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів – День Прапора України. Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році, від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Під синьо-жовтим відбулися три проголошення Української державності: 1917, 1941 та 1990 року. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 року президія Верховної ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Дня незалежності України флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 — офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона.Про це повідомляє Суспільне Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.Щорічно 23 серпня в Україні відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів – День Прапора України. Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році, від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Під синьо-жовтим відбулися три проголошення Української державності: 1917, 1941 та 1990 року. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 року президія Верховної ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.

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