Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО
Сьогодні, 01:12
Напередодні Дня незалежності України флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 — офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона.
Про це повідомляє Суспільне.
Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.
Щорічно 23 серпня в Україні відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів – День Прапора України. Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році, від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Під синьо-жовтим відбулися три проголошення Української державності: 1917, 1941 та 1990 року. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 року президія Верховної ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.
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Про це повідомляє Суспільне.
Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.
Щорічно 23 серпня в Україні відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів – День Прапора України. Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році, від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Під синьо-жовтим відбулися три проголошення Української державності: 1917, 1941 та 1990 року. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 року президія Верховної ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.
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