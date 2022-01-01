Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО

Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО
Напередодні Дня незалежності України флористи прикрасили квітами вхід на Даунінг-стріт, 10 — офіційну резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії у центрі Лондона.

Про це повідомляє Суспільне.

Фото головного мишолова резиденції уряду Великої Британії, кота Ларрі в оточенні квітів кольору українського прапора оприлюднив лондонський фотограф Джастін Нг.
Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО
Резиденцію прем'єра Великої Британії прикрасили квітами кольорів прапора України. ФОТО

Щорічно 23 серпня в Україні відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів – День Прапора України. Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати у 1848 році, від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Під синьо-жовтим відбулися три проголошення Української державності: 1917, 1941 та 1990 року. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 року президія Верховної ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.

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Теги: Велика Британія, Україна
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