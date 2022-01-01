У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня

Попереду ‒ багато складних днів, але ми обов'язково здолаємо московську орду! Українці та українки щодня показують свою незламність, а наше військо вперто нищить ворога. Ми ж продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати дійсно добрі новини.У Луцьку в Галереї мистецтв відкрили виставку військового священника"Українські ангели". Кожна художня робота розповідає про різні регіони України. Експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу."Ті які в тилу, своєю працею, власним подвигом, стають прикладом для наслідування, вони роблять найбільше, вони наближають нашу перемогу, а головне – надихають тих людей, які напряму воюють", – зазначив капелан.Російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб,танків ‒ 1 921 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,артилерійських систем – 1 033 (+1) од,РСЗВ ‒ 266 (+0) од,засобів ППО - 146 (+1) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 198 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),крилатих ракет ‒ 196 (+2),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,спеціальної техніки ‒ 99 (+0).Сьогодні, 23 серпня 2022 року, в адміністративному центрі області після загальнонаціональної хвилини мовчання урочисто підняли синьо-жовтий стяг з нагоди Дня Державного Прапора України.«Національний синьо-жовтий стяг, котрий, як і весь державотворчий спадок, є уособленням нашої величної історії, духовним і матеріальним носієм тисячолітніх традицій, предметом національної гордості і, водночас, знаком єднання українців усього світу», - зазначила ведуча під час короткої урочистої церемонії.У вівторок, 23 серпня АТ «Укрзалізниця» (УЗ) запустила модернізовані пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Тут розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda.Цей потяг складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць.Представники Львівського ІТ Кластеру передали Волинській ОВА п’ять терміналів Starlink. Своєю чергою обласна військова адміністрація спрямує системи супутникового зв’язку об’єктам критичної інфраструктури Волині.Начальник ОВАподякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.У святкові дні пам’ятник Тараса Шевченка у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку. Цю сорочку було створено з ініціативи ГО «Велика ідея». Роботу розпочали 2017 року у День Незалежності.Упродовж 2017 року над вишиванкою працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також мешканці Волинської, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США. Загалом 2500 людей долучились до створення вишиванки.Вражають і розміри традиційного українського вбрання – на виріб пішло 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс – 8 метрів.З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.Словаччина передасть Україні 30 бойових машин. Про це президентка Зузана Чапутова оголосила під час виступу на другому саміті Кримської платформи.Представники 14 окремої механізованї бригади імені Князя Романа Великого записали відеопривітання з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора України."Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Skoda на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Перший рейс зі столиці до Луцька відбувся 23 серпня: поїзд прибув в обласний центр Волині о 13:12.