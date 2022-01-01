У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня
23 серпень, 23:35
Попереду ‒ багато складних днів, але ми обов'язково здолаємо московську орду! Українці та українки щодня показують свою незламність, а наше військо вперто нищить ворога. Ми ж продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати дійсно добрі новини.
Традиційно у постійній рубриці нагадуємо лише про позитивні інфоприводи. До прикладу, сьогодні, 23 серпня, ми писали про таке:
Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку
У Луцьку в Галереї мистецтв відкрили виставку військового священника Олександра Левчука "Українські ангели". Кожна художня робота розповідає про різні регіони України. Експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу.
"Ті які в тилу, своєю працею, власним подвигом, стають прикладом для наслідування, вони роблять найбільше, вони наближають нашу перемогу, а головне – надихають тих людей, які напряму воюють", – зазначив капелан.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ ліквідували близько 45 550 російських військових
Російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб,
танків ‒ 1 921 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
артилерійських систем – 1 033 (+1) од,
РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
засобів ППО - 146 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),
крилатих ракет ‒ 196 (+2),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 99 (+0).
У Луцьку підняли найвищий в області український прапор. ФОТО
Сьогодні, 23 серпня 2022 року, в адміністративному центрі області після загальнонаціональної хвилини мовчання урочисто підняли синьо-жовтий стяг з нагоди Дня Державного Прапора України.
«Національний синьо-жовтий стяг, котрий, як і весь державотворчий спадок, є уособленням нашої величної історії, духовним і матеріальним носієм тисячолітніх традицій, предметом національної гордості і, водночас, знаком єднання українців усього світу», - зазначила ведуча під час короткої урочистої церемонії.
Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк
У вівторок, 23 серпня АТ «Укрзалізниця» (УЗ) запустила модернізовані пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Тут розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda.
Цей потяг складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць.
Волинь отримала п’ять систем супутникового зв’язку Starlink
Представники Львівського ІТ Кластеру передали Волинській ОВА п’ять терміналів Starlink. Своєю чергою обласна військова адміністрація спрямує системи супутникового зв’язку об’єктам критичної інфраструктури Волині.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.
Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку
У святкові дні пам’ятник Тараса Шевченка у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку. Цю сорочку було створено з ініціативи ГО «Велика ідея». Роботу розпочали 2017 року у День Незалежності.
Упродовж 2017 року над вишиванкою працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також мешканці Волинської, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США. Загалом 2500 людей долучились до створення вишиванки.
Вражають і розміри традиційного українського вбрання – на виріб пішло 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс – 8 метрів.
З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО
З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.
Словаччина надасть Україні 30 бойових машин
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин. Про це президентка Зузана Чапутова оголосила під час виступу на другому саміті Кримської платформи.
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Представники 14 окремої механізованї бригади імені Князя Романа Великого записали відеопривітання з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора України.
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
"Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Skoda на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Перший рейс зі столиці до Луцька відбувся 23 серпня: поїзд прибув в обласний центр Волині о 13:12.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Традиційно у постійній рубриці нагадуємо лише про позитивні інфоприводи. До прикладу, сьогодні, 23 серпня, ми писали про таке:
Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку
У Луцьку в Галереї мистецтв відкрили виставку військового священника Олександра Левчука "Українські ангели". Кожна художня робота розповідає про різні регіони України. Експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу.
"Ті які в тилу, своєю працею, власним подвигом, стають прикладом для наслідування, вони роблять найбільше, вони наближають нашу перемогу, а головне – надихають тих людей, які напряму воюють", – зазначив капелан.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
ЗСУ ліквідували близько 45 550 російських військових
Російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб,
танків ‒ 1 921 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
артилерійських систем – 1 033 (+1) од,
РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
засобів ППО - 146 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),
крилатих ракет ‒ 196 (+2),
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 99 (+0).
У Луцьку підняли найвищий в області український прапор. ФОТО
Сьогодні, 23 серпня 2022 року, в адміністративному центрі області після загальнонаціональної хвилини мовчання урочисто підняли синьо-жовтий стяг з нагоди Дня Державного Прапора України.
«Національний синьо-жовтий стяг, котрий, як і весь державотворчий спадок, є уособленням нашої величної історії, духовним і матеріальним носієм тисячолітніх традицій, предметом національної гордості і, водночас, знаком єднання українців усього світу», - зазначила ведуча під час короткої урочистої церемонії.
Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк
У вівторок, 23 серпня АТ «Укрзалізниця» (УЗ) запустила модернізовані пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Тут розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda.
Цей потяг складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів. Він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць.
Волинь отримала п’ять систем супутникового зв’язку Starlink
Представники Львівського ІТ Кластеру передали Волинській ОВА п’ять терміналів Starlink. Своєю чергою обласна військова адміністрація спрямує системи супутникового зв’язку об’єктам критичної інфраструктури Волині.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.
Монумент Тараса Шевченка у Ковелі вбрали у велетенську вишиванку
У святкові дні пам’ятник Тараса Шевченка у Ковелі буде вбраний у велетенську вишиванку. Цю сорочку було створено з ініціативи ГО «Велика ідея». Роботу розпочали 2017 року у День Незалежності.
Упродовж 2017 року над вишиванкою працювали 26 трудових колективів та 15 загальноосвітніх шкіл Ковельщини, а також мешканці Волинської, Луганської, Донецької, Одеської, Львівської, Київської областей, гості з Італії, Великої Британії та США. Загалом 2500 людей долучились до створення вишиванки.
Вражають і розміри традиційного українського вбрання – на виріб пішло 36 метрів тканини, а головна частина вишиванки (маніжка) має розміри 180 на 80 см. Пояс – 8 метрів.
З обеліска на меморіалі у Луцьку демонтують радянську зірку. ФОТО
З 40-метрового обеліска на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку 23 серпня демонтували радянську зірку.
Словаччина надасть Україні 30 бойових машин
Словаччина передасть Україні 30 бойових машин. Про це президентка Зузана Чапутова оголосила під час виступу на другому саміті Кримської платформи.
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
Представники 14 окремої механізованї бригади імені Князя Романа Великого записали відеопривітання з нагоди Дня Незалежності та Дня державного прапора України.
До Луцька зі столиці вперше прибув новий двоповерховий електропотяг. ФОТО, ВІДЕО
"Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг Skoda на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Перший рейс зі столиці до Луцька відбувся 23 серпня: поїзд прибув в обласний центр Волині о 13:12.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
24 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку таки демонтували радянську символіку, або Добрі новини від ВолиньPost за 23 серпня
23 серпень, 23:35
«Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом, яким вирішимо», – Зеленський
23 серпень, 22:57
«Ворог піде у землю»: військові 14 ОМБр записали вітання з Днем Незалежності та Днем Прапора. ВІДЕО
23 серпень, 21:35
Медіа