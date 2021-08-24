Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк





Про це



У вівторок, 23 серпня АТ «Укрзалізниця» (УЗ) запустила модернізовані пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Тут розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda.



Цей потяг складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів.



Він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць.

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