Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк

Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк
«Укрзалізниця» запустила модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства інфраструктури України.

У вівторок, 23 серпня АТ «Укрзалізниця» (УЗ) запустила модернізовані пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк. Тут розпочав курсування модернізований електропотяг Skoda.

Цей потяг складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць. Потяг є інклюзивним та передбачає зручне перевезення пасажирів з дітьми та велосипедистів.

Він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць.

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Теги: електропотяг, Київ, Луцьк
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