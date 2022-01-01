У «Дії» знову можна поділитися техпаспортом на авто





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму



"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", – написав міністр.



За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.



Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".



Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".



Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїу своєму Telegram "Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", – написав міністр.За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.

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