У «Дії» знову можна поділитися техпаспортом на авто
Сьогодні, 12:55
Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", – написав міністр.
За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.
Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".
Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".
Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", – написав міністр.
За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.
Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".
Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".
Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.
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