Волинь отримала п’ять систем супутникового зв’язку Starlink

Волинь отримала п’ять систем супутникового зв’язку Starlink
Представники Львівського ІТ Кластеру передали Волинській ОВА п’ять терміналів Starlink. Своєю чергою обласна військова адміністрація спрямує системи супутникового зв’язку об’єктам критичної інфраструктури Волині.

Про це 22 серпня повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.

«Щиро вдячний одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за підтримку можливість подальшої співпраці», – додав очільник області.

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Теги: Старлінк, Волинь
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