Волинь отримала п’ять систем супутникового зв’язку Starlink
Сьогодні, 13:14
Представники Львівського ІТ Кластеру передали Волинській ОВА п’ять терміналів Starlink. Своєю чергою обласна військова адміністрація спрямує системи супутникового зв’язку об’єктам критичної інфраструктури Волині.
Про це 22 серпня повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.
«Щиро вдячний одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за підтримку можливість подальшої співпраці», – додав очільник області.
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Про це 22 серпня повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.
«Щиро вдячний одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за підтримку можливість подальшої співпраці», – додав очільник області.
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