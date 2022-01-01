Волинь отримала п’ять систем супутникового зв’язку Starlink





Про це 22 серпня повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.



«Щиро вдячний одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за підтримку можливість подальшої співпраці», – додав очільник області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Львівського ІТ Кластеру передали Волинській ОВА п’ять терміналів Starlink. Своєю чергою обласна військова адміністрація спрямує системи супутникового зв’язку об’єктам критичної інфраструктури Волині.Про це 22 серпня повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.Начальник ОВАподякував одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за допомогу, наголосивши, що в умовах воєнного стану медикам, рятувальникам та військовим мати резервний зв’язок надзвичайно важливо.«Щиро вдячний одній з найбільших ІТ-компаній в Україні за підтримку можливість подальшої співпраці», – додав очільник області.

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